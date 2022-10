Dura menos de 5 horas y es adorable: este encantador anime es un pequeño remanso de paz que nos muestra los entresijos de una pastelería tradicional

Entre todos los estrenos que se cuelan en las temporadas de anime es bastante complicado estar al día con todos, sobre todo si se nos meten series grandes de por medio. Pero de vez en cuando podemos encontrar algunos estrenos muy interesantes y adorables que se cuelan entre los títulos más petones.

'Deaimon: Recipe for Happiness' es una serie bastante modesta que durante la primavera pasada pudimos ver en Crunchyroll , pero a pesar de no contar con batallas electrizantes ni con una historia desgarradora, es un anime encantador perfecto para pasar un rato relajados y dejarse llevar. Porque la verdad, es que muchas veces no necesitamos nada más.

Entre guitarras y pasteles de arroz

'Deaimon: Recipe for Happiness' está ambientada en una pequeña confitería tradicional de Kyoto regentada desde hace muchos años por la misma familia. Nagomu Irino es hijo único y dejó el negocio familiar hace diez años para seguir sus sueños de convertirse en músico profesional, pero cuando se entera de que su padre está en el hospital no se lo piensa dos veces y regresa a casa para hacerse cargo de la pastelería.

Cuando llega resulta que la situación no era tan grave y que además le ha salido una competidora para heredar el negocio: Itsuka Yukihira, una niña de diez años a quien sus padres han acogido mientras él estaba fuera.

A Itsuka al principio de la historia no le hace ni pizca de gracia que Nagomu haya vuelto de repente, y menos porque intenta convertirse en su padre postizo. Aunque parece una borde de manual, poco a poco vamos descubriendo que la niña tiene una historia bastante complicada de abandonos familiares, pero que gracias a vivir en la pastelería Ryokushō ha ido abriéndose cada vez más y se toma muy en serio su posición de "futura heredera".

'Deaimon: Recipe for Happiness' trata con varios temas muy pesados, como el abandono infantil o aceptar que nuestros sueños de adolescencia no van a hacerse realidad y que toca madurar. Pero aún así, no se siente como un dramón para llorar a moco tendido.

Es un anime muy tranquilo y relajado, con historias de recuento de día a día en el que vas conociendo a los empleados de Ryokushō y todo el cariño y trabajo que ponen en sus creaciones.

Está lleno de detalles, sobre todo al explicar los procesos de los dulces y sus ingredientes y significados, con lo que es un escenario perfecto que te da ese sentimiento de cotidianidad que tan bien consiguen muchos animes. Y si no teníais hambre antes de empezar 'Deaimon', alguno de los planes os dejan seguro con ganas de merendar y de probar sus pasteles tradicionales.

Sí que tiene sus momentos de drama, claro, aunque muchas de las veces se resuelven muy rápido y sin consecuencia. El primer cuarto de la serie precisamente hace mucho hincapié en las inseguridades de Itsuka y en Nagomu intentando ganarse de nuevo la confianza de sus padres, pero la serie consigue ventilárselas muy rápido para simplemente conseguir un tono mucho más calmado y dejar que las relaciones de los personajes fluyan.

Esto hace que parte de la serie se quede con un regusto de introducciones al incluir cada vez más personajes y dejar de lado lo que parece que va a ser la historia principal, pero también hay que aceptar que por ahora 'Deaimon: Recipe for Happiness es lo que es y no nos va a dar un drama familiar de alta tensión. Lo que nos da es mochis y pasteles, una familia que se quiere mucho a pesar de no tener lazos sanguíneos, y unos protagonistas que intentan mejorar todo lo que pueden.

El manga de Rin Asano lleva publicándose desde 2016 y cuenta con 13 volúmenes recopilatorios y sigue en publicación, así que tendremos más historia en el futuro para adaptar.

La verdad es que la serie deja la puerta bastante abierta y quedan bastantes tramas por cerrar, sobre todo en torno a la familia de Itsuka, pero por ahora el anime de Encourage Films da justo lo que promete: una historia encantadora y muy tranquila para ponerte de buen humor.

La animación es muy sencilla y no tiene casi momentos despampanantes, pero los momentos de humor están muy bien medidos y es perfecta para el tipo de historia slice of life. Pero aún así está llena de detalles, sobre todo en las explicaciones sobre las confituras de Ryokushō.

Seguramente tendremos más de 'Deaimon: Recipe for Happiness' en el futuro, pero vamos a tener que esperar con mucha paciencia y quizás mientras tanto echar mano de un paquete de mochis.