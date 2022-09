Los mejores animes en otoño: cuándo se estrenan 'Boku no Hero Academia', 'Chainsaw Man', 'Bleach' y todas las series que no podemos perdernos

En nada se nos acaba el verano y aunque la vuelta a la rutina tras las vacaciones ha sido arrolladora... ¡Por fin tenemos el otoño encima! Halloween, menos calor, y sí, una nueva temporada de anime por delante.

Desde hace meses sabemos que la temporada de otoño va a ser la más potente que hemos tenido en años al marcar el regreso de varias series muy, muy esperadas y el debut de otras tantas. Por suerte, vamos a poder ver muchas de ellas en simulcast y streaming, y para no perdernos ni una aquí os dejamos una lista de cuándo comienzan a emitirse y dónde podremos verlas.

'Boku no Hero Academia'

Sin duda uno de los animes estrellas del momento, y que por fin regresa con su muy ansiada sexta temporada. Los nuevos capítulos arrancan a partir del próximo 1 de octubre y ya sabemos que podremos verlos a través de Crunchyroll.

'Boku no Hero Academia' es un anime ambientado en un mundo donde la gran parte de la población tiene superpoderes. Izuku Midoriya siempre ha soñado con ser un superhéroe y por desgracia no tiene ningún tipo de habilidad especial... hasta que conoce en persona a su héroe, All Might.

'Spy x Family'

Uno de los grandes estrenos del año y que ha arrasado con todo. La primera parte de la temporada de 'Spy x Family' se estrenó en primavera y regresa a partir del 1 de octubre con nuevos episodios que también podremos ver en Crunchyroll.

El anime de espías sigue al agente Twilight, quien para cumplir su nueva misión debe formar una familia ficticia e infiltrarse en un elitista colegio. Para ello se casa con Yor, una funcionaria muy tímida, y adopta adopta a la pequeña Anya... lo que no sabe es que su nueva esposa es una asesina asueldo y su hija una telépata.

'Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury'

'Gundam' regresa por fin después de varios años y lo hace con un nuevo anime. 'The Witch From Mercury' comienza a emitirse a partir del 2 de octubre, y aunque todavía no se ha confirmado del todo parece que podremos ver la serie a través de la web GUNDAM.INFO o del canal oficial de YouTube, donde ya se ha emitido un capítulo especial que sirve de prólogo.

Suletta Mercury es una chica solitaria del planeta Mercurio que acaba de llegar a la Escuela de Tecnología Anticassia, donde se convertirá en una piloto de robots gigantes.

'Golden Kamuy'

Tras dos años de espera, la cuarta temporada de 'Golden Kamuy' se estrena el 3 de octubre y podrá verse a través de Crunchyroll.

Este anime producido por Geno Studio primero y luego por Brain's Base se ambienta a principios del siglo XX. Saichi Sugimoto es un veterano de guerra que trata de sobrevivir durante la fiebre del oro de Hokkaido, pero un día encuentra un mapa que lleva a un tesoro perdido de los Ainu.

'Detective Conan: The Culprit Hanzawa'

El segundo spin-off de 'Detective Conan' que se estrena este año, aunque en este caso los tiros van hacia un anime de humor. 'Detective Conan: The Culprit Hanzawa' viene protagonizada por la silueta negra que representa al criminal responsable de todos los crímenes que resuelven Conan y compañía.

Podremos verla en Netflix a partir del próximo 4 de octubre, donde se emitirá semanalmente en simulcast.

'Mob Psycho 100'

Se ha hecho largo pero por fin esta más cerca la tercera temporada de 'Mob Psycho 100'. El anime de Bones se podrá ver a través de Crunchyroll y se estrena en Japón el próximo 5 de octubre.

'Mob Psycho 100' adapta el manga de ONE y sigue a Shigeo Kameyama, también conocido como "Mob", un chico muy apocado y un poco paradito. Lo que no todo el mundo sabe es que Mob tiene unos poderes psíquicos descomunales y que lo intenta lo mejor que puede para no desatarlos.

'Do It Yourself!'

'Do it Yourself!' es un anime original sobre el club de bricolaje de un instituto y las seis chicas protagonistas que tratan de sacar adelante sus proyectos lo mejor que pueden. Esta serie de comedia y slice of life adolescente se estrena el próximo 6 de octubre y podrá verse a través de Crunchyroll.

'Bibliophile Princess'

También el 6 de octubre se estrena 'Bibliophile Princess', un anime romántico que adapta las novelas ligeras de Yui ilustradas por Satsuki Shina. Está por confirmar, pero es muy posible que podamos verlo en Crunchyroll.

La trama sigue a Lady Elianna, una amante de la lectura que descubre que su prometido, el príncipe Christopher, está pasando much tiempo con otra mujer. Aunque de entrada piensa que en realidad su prometido está enamorado de otra y su matrimonio no tiene ningún futuro, pronto se ve envuelta en una conspiración mayor.

'Tiger and Bunny 2: Parte 2'

Después de varios largos años, por fin se estrenó la segunda temporada del anime de superhéroes y mechas 'Tiger and Bunny'. Los capítulos han venido divididos en varias tandas, y el 7 de octubre se estrena la segunda parte de la temporada en Netflix.

La trama de 'Tiger and Bunny' sigue al veterano Kotetsu Kaburagi (alias Wild Tiger) y al novato Barnaby Brooks, Jr. (Bunny), quien a pesar de sus diferencias deben empezar a trabajar juntos `para proteger Stern Bild City y convertirse en los mayores héroes de la ciudad.

'Blue Lock'

El Mundial de 2018 fue desastroso para Japón, por lo que la selección necesita una nueva estrategia y para ello contratan a Ego Jinpachi, un entrenador muy peculiar con un plan infalible. Su entrenamiento conocido como Blue Lock es brutal y exhaustivo, pero está diseñado para crear a los mejores jugadores de futbol del mundo.

El anime futbolero se podrá ver a partir del 8 de octubre en Crunchyroll, donde se actualizará semana a semana.

'Bleach: Thousand-Year Blood War'

El regreso de 'Bleach' diez años después del final del icónico anime. Esta nueva serie se encargará de adaptar los arcos finales del manga de Tite Kubo para darle un final adecuado a la historia.

Se ha confirmado que 'Bleach: Thousand-Year Blood War' se podrá ver en streaming a nivel internacional, pero aún no se ha confirmado la plataforma. Empieza a emitirse en Japón el 10 de octubre.

'Chainsaw Man'

Sin duda una de las novedades más esperadas del año y con razón, porque adapta uno de los mangas más populares del momento y además viene animada por MAPPA. Se estrena el 11 de octubre y a nivel internacional podremos verla en Crunchyroll.

La serie sigue a Denji, un adolescente que vive con un perro demoníaco llamado Pochita. Para saldar la deuda descomunal que ha heredado de su padre, Denji recolecta cadáveres de demonios hasta que un día es traicionado y asesinado. Antes de morir, hace un trato con Pochita que dará un giro completo a su vida y le hace renacer como "Chainsaw Man".

'Exception'

Netflix se prepara con un estreno de terror de cara a Halloween, con 'Exception' llegando a la plataforma el próximo 13 de octubre. El anime cuenta con diseños del legendario Yoshitaka Amano y sigue a una tripulación atrapada en su nave con uno de sus antiguos compañeros, que ha mutado en una peligrosa criatura.

'To Your Eternity'

La segunda temporada de 'To Your Eternity' también ha tardado en llegar pero sus fans han esperado fielmente y con mucha paciencia. Podremos verla en Crunchyroll a partir del 23 de octubre.

La serie de fantasía sigue a Fushi, un joven que originalmente tenía un aspecto muy diferente y fue enviado a la Tierra para recopilar información y experimentar lo que es la vida. A través de sus viajes, Fushi va conociendo mejor a la humanidad y todos los sentimientos ligados a ella.

'Dragon Age: Absolution'

'Dragon Age' ya ha tenido varias intentonas en formato serie pero sin duda esta es la que mejor pinta tiene hasta la fecha. Los videojuegos de Bioware tendrán su propia adaptación a anime y se podrá ver en Netflix a partir del próximo 1 de diciembre.

Todavía no hay detalles sobre la trama, pero Netflix ha prometido que la serie incluirá "un reparto de nuevos personajes inspirados y auténticos al lore de 'Dragon Age".