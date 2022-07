Trailer de 'Do It Yourself!': el anime de bricolaje se pone manos a la obra y ya tiene fecha de estreno

Crunchyroll ya se ha apuntado otro tanto de cara a la temporada de anime que viene y ha confirmado que emitirá el anime de 'Do It Yourself!', aunque algunos pocos afortunados podrán verlo antes de tiempo.

Empezando el club de bricolaje

'Do It Yourself!' es un anime original para televisión que se centra en un grupo de seis chicas de secundaria durante su día a día, especialmente explorando sus proyectos de bricolaje.

El estudio PINE JAM, que ha trabajado dando asistencia en series como 'Shingeki no Kyojin' y 'Boku no Hero Academia', se encarga de desarrollar este anime con toques de comedia y slice of life. Además de un tráiler subtitulado para su distribución internacional, también se han compartido detalles sobre su equipo creativo y un poster promocional.

El primer episodio de 'Do It Yourself!' se podrá ver durante la Crunchyroll Expo, pero el resto de mortales tendremos que esperar al simulcast. La serie se va también a la parilla de otoño, así que lo más posible es que podamos verla a partir del próximo octubre.

Kazuhiro Yoneda ('Hozuki’s Coolheadedness') dirige el anime de 'Do It Yourself!', que cuenta con un guión de Kazuyuki Fudeyasu y diseños de personaje de Yuusuke Matsuo. Yuka Okamoto ejerce de directora de arte y Ryohei Sataka compondrá la banda sonora.

Según la sinopsis de Crunchyroll para 'Do It Yourself!': Construir muebles y amistades tiene mucho en común. Se necesita intención, esfuerzo y trabajo duro en ambos campos. Esta es una historia de chicas en un club de bricolaje que construyen ambas mientras labran sus futuros. Nada de ello es fácil, pero eso no las detiene. Mobiliario, amistades, y el futuro... ¡lo montan todo con sus propias manos!