Lara Álvarez le confiesa a David Broncano cómo fue su complicada salida de Mediaset. "Salí sin tener trabajo"

Además de ver cómo tenían que cancelar su ambicioso sketch después de meses de preparación, 'La revuelta' también recibió a Lara Álvarez que vino a presentar 'La conexión'. La presentadora reaccionó a la cancelación de 'La familia de la tele' y dio los detalles de cómo fue su comentada salida de Mediaset.

"Jugártela sin saber..."

Lara Álvarez fue a 'La revuelta' a presentar el estreno de 'La conexión', el quiz show que sustituirá a 'The floor' el próximo miércoles 25 de junio, tras más de un año guardado en un cajón. Durante el programa, salió a colación Kiko Matamoros y Broncano quiso mandarle apoyo al cancelado magacín de María Patiño: "Han cancelado el programa de TVE de por las tardes y se ha quedado mucha gente sin trabajo, les mandamos un abrazo a toda la gente del programa".

"Todo viene y va, la TV es muy así, hay que entenderlo, estamos en momentos de cambio", reflexionó Álvarez, y a raíz de eso el presentador sacó a colación el tema de cuando ella estuvo al frente de varios realities en Mediaset: "El día que saltó Isabel Pantoja del helicóptero, que yo no he visto una audiencia parecida en la vida, ese hito de cuando estuvo en 'Supervivientes'. (...) Ese programa es un bombazo, funciona siempre", reconoció ella.

"Yo tuve que tomar una decisión muy complicada saliendo de Mediaset. Llevaba 8 años en 'Supervivientes', salí sin tener trabajo y jugártela sin saber...", relató Álvarez respecto a su salida de Mediaset hace tiempo, conclusión a la que llegó después de que se planteara el tema de que ella no pudiera hacer más programas al margen de los de la cadena: "Si no se puede hacer otra cosa que no sea 'Supervivientes' después de 8 años pues yo creo que es momento de apostar por nuevos retos".

"En aquel momento, se pensó que no era momento de cambio, para mí si lo fue y me tiré del helicóptero. Dije a ver qué y ahora un año después estoy muy agradecida, creo que las decisiones valientes siempre tienen recompensa", explicó Álvarez y concluyó muy satisfecha con los trabajos que le habían surgido después:

"Es un aprendizaje porque también vienes acostumbrada a esas audiencias, esa seguridad, esa estabilidad y ese reconocimiento del público y creo que ese puntito de cura de decir que nada es gratis. Aprendes también a no centrarte en un solo contenido, en un programa o una cadena, yo he intentado moverme en distintos ámbitos laborales".

