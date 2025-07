Suecia tiene el fenómeno televisivo más curioso del año: millones de personas viendo en directo la migración de los alces

La edad de streaming en la que estamos inmersos tiene algunos aspectos negativos. Uno de ellos es la idea de inmediatez. Tener acceso a tanto contenido al instante ha creado un consumo que va mucho más rápido y a menudo puede saturar. Pero también a una libertad de elección con la que parece impensable volver atrás.

En Suecia nos han demostrado que el anti-Netflix también puede triunfar. Este año han protagonizado el fenómeno televisivo más curioso: con millones de espectadores pegados a la pantalla no con el emocionante final de una serie, ni siquiera con un gran evento deportivo, sino con contenido en directo de naturaleza, concretamente la migración anual de los alces por el norte de Suecia recorriendo el río Ångerman.

"Es mi equivalente a la Super Bowl. Es como apoyar a un equipo deportivo. No veo deportes, no me gustan. Me gustan los alces", decía una espectadora en un reportaje de la cadena. Otra espectadora hacía referencia a lo calmante del contenido. Nada de interrupciones, nada de cortes ni edición rápida, sencillamente la naturaleza haciendo su función y un equipo estando ahí para grabarlo sin ninguna intervención humana. "Nadan y hacen sus cosas. Se siente cálido y acogedor verlos".

"Slow TV" en su máximo esplendor

'La gran migración de los alces', como se traduce el nombre original del programa, se retransmitió por primera vez en 2019, alcanzando casi el millón de espectadores. Desde entonces ha pasado de ser una curiosidad a un evento nacional, reuniendo 9 millones de espectadores el pasado 2024, en grabaciones ininterrumpidas de 24 horas a lo largo de 20 días.

Es otro ejemplo del poder de la llamada "Slow-TV", una corriente que nació en Noruega en 2009 con la retransmisión de un viaje de tren de siete horas, y que desde entonces ha propuesto otros programas similares año tras año, como jornadas de pesca o seguir la ruta de un crucero. El espíritu de esta televisión se ha contagiado por Europa e internacionalmente, y tambén hay representación patria del género. En 2019 tuvimos 'El viaje' en Aragón TV, una retransmisión de un trayecto en tren de Zaragoza - Canfranc.

Imágenes: SVT

