Cuándo nos enganchamos a una serie o programa de televisión

En el cada vez más saturado mundo del streaming muchas veces no podemos abarcar tanto como quisiéramos y las plataformas luchan encarnizadamente por retener continuamente al mayor número de suscriptores. Algo complicado teniendo en cuenta tendencias como la de "me suscribo un mes para ver esto y luego me doy de baja" algo habituales.

Así que en un mercado que depende bastante de la retención de sus clientes mes a mes (de ahí la necesidad de un continuo flujo de novedades) y en el que cada poco van cambiando los precios puede que surja una pregunta: exactamente, ¿cuándo nos enganchamos los espectadores a una serie o un programa de televisión?, ¿en qué momento ya no damos vuelta atrás y seguimos viendo la serie salvo catástrofe?

Algo que ha intentado responder el experto en análisis de datos Daniel Parris, aka Stat Significant, analizando datos no tanto de audiencia (porque es difícil comparar cifras que dan las plataformas con las de la televisión lineal) si no la popularidad que reciben dichas series en IMDb, proponiendo el número de valoraciones como si fueran un "proxy" de su audiencia.

Si bien no es un reflejo perfecto no es nada descabellado porque claramente las series más populares y vistas tienen más número de votos y las que menos no. Y también se observa que la curva de número de valoraciones sigue la misma tendencia que las audiencias tradicionales, con una retención que va en descenso en los primeros episodios.

La primera es gratis, si repites te quedas

Retención de espectadores por episodio comparado con el estreno de la serie (Elaborado por Stat Significant)

De hecho, para sorpresa de nadie, el mayor descenso se tiene en el primer y el segundo episodio de una serie, con los posteriores siendo ya una pérdida gradual. Esto, según Parris, refleja el 90% del momento mágico: si llegas al segundo episodio es más probable que continúes hasta el final. Algo que también pasa al ir de la primera a la segunda temporada: las audiencias suelen resentirse bastante pero si aguantas, terminas.

De esta manera, sucede algo muy interesante ya que la temporada 2 resulta crucial: si te quedas ya es probablemente que lo hagas para siempre y las compañías lo saben. Para explicarlo tenemos el ejemplo de 'Separación', cuya promoción para la recién terminada temporada 2 fue muy llamativa y supuso una inversión significativa por parte de Apple. Si consiguen retener al mayor número de espectadores posible, el boca a boca hará el resto, provocando una expansión del fandom temporada a temporada.

Ahí tenemos casos como 'Juego de tronos', 'Ataque a los titanes' o 'Sherlock' que lograron experimentar un aumento sustancial de temporada a temporada (destaca un 75.9% entre las temporadas 5 y 6 de la serie de HBO). En el lado negativo tenemos también la caída de antologías como 'True Detective', cuya base de fans bajó un 55.7% entre la primera y la segunda temporada.

Además, tenemos que tener en cuenta el factor "calidad" que, si bien no siempre va de la mano respecto a las audiencias que recibe una serie, sí que es algo que determina la retención de espectadores de un episodio a otro: una serie buena va a retener mayor porcentaje de espectadores que una mala (una media del 70% frente al 57% respectivamente). Sin embargo, esta diferencia también se va diluyendo según van pasando temporadas en lo que se construye la anhelada base de fans.

Retención de espectadores de una serie según calidad. (Elaborado por Stat Significant)

De esta manera el momento en el que nos enganchamos a una serie o programa de televisión ocurre entre las temporadas 2 y 3, punto en el que se atraviesa un umbral en el que mucho se tienen que torcer las cosas (que la calidad caiga en picado, que haya un salto del tiburón que sea demasiado) como para que haya una bajada drástica de espectadores.

La conclusión, al fin y al cabo, al que llegamos en este punto es que ya hemos invertido tanto tiempo (y dinero) en una serie en concreto que muchas veces más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer y preferimos ponernos la temporada 5 de algo que ya conocemos aunque ya hayan pasado sus mejores tiempos que una nueva serie.

