"Hay directores que pierden el toque a cierta edad, pero yo no soy uno de ellos". Clint Eastwood cumple 95 años sin pelos en la lengua

Durante mucho tiempo se dijo que 'Jurado Nº 2' iba a ser la última película dirigida por Clint Eastwood. Sin embargo, la leyenda de Hollywood acabó desmintiendo este hecho y sigue adelante con ese plan pese a que este sábado 31 de mayo cumplirá 95 años. Muchos darían gracias de seguir vivos a esa edad, pero él lo que realmente quiere es seguir trabajando.

"Mi filosofía es haz algo nuevo o quédate en casa"

El propio Eastwood ha comentado en Kurier que sigue en activo y que espera que su estado físico no sea un problema "todavía durante un buen tiempo". De hecho, actualmente trabaja en la preproducción de su nueva película, pero todavía no ha dado muchos detalles al respecto. Lo que sí ha querido dejar claro es que la edad no es un problema en su caso:

No hay razón por la que un hombre no pueda mejorar con la edad. Y hoy tengo mucha más experiencia. Claro que hay directores que pierden el toque a cierta edad, pero yo no soy uno de ellos.

Una enorme muestra de confianza en sí mismo. Además, tampoco tiene pelos en la lengua a la hora de criticar el estado actual de Hollywood: "vivimos en la era de los remakes y las franquicias. Rodé secuelas tres veces, pero hace mucho que no me interesan. Mi filosofía es haz algo nuevo o quédate en casa". Una actitud loable por su parte.

Además, Eastwood también reconoce que "echo de menos los buenos días de antaño en los que los guionistas escribiendo los guiones de películas como 'Casablanca' en pequeños bungalows en los estudios. Cuando todo el mundo tenía una idea nueva". Ahora es toda una rareza el simple hecho de que una película original cuente con un fuerte respaldo por parte de algún estudio.

