La temporada 3 de 'One-Punch Man' no ha hundido del todo a Saitama: el live action sigue en marcha, pero aún tendrá que esperar un poco más

Especialmente desde que Netflix acertó de lleno con el live action de 'One Piece' parece que en Hollywood le han perdido un poco de miedo a las adaptaciones de anime a acción real. Aunque las cosas de palacio van despacio y hay algunas que parece que no van a llegar nunca, como la de 'One-Punch Man', aunque parece que esta última va camino se salir del limbo.
Poquito a poco...
El pobre Saitama ha dado muchas vueltas y en Hollywood llevan años tratando de sacar adelante la película de 'One-Punch Man' sin demasiado éxito. Allá por 2022 parecía que la cosa tomaba ritmillo cuando Justin Lin, el director de 'Fast & Furious 9', confirmó que se haría cargo del proyecto.
Por ahora sabemos que Dan Harmon, el co-creador de 'Rick y Morty', y Heather Anne Campbell, quien también ha trabajado en 'Rick y Morty' y 'The Eric Andre Show', se están encargando del guión, pero desde 2024 no habíamos tenido más actualizaciones al respecto. Ahora parece que Saitama sigue vivo, aunque todavía vamos a tardar un poco más en ver su llegada a cines.
Y es que a Lin le ha salido otro proyecto de por medio: una adaptación en acción real del videojuego 'Helldivers'. Como confirman desde The Hollywood Reporter, Lin se encargará de dirigir y producir la película de 'Helldivers', aunque por ahora sigue involucrado en el live action de 'One-Punch Man'.
Eso sí, por ahora no tenemos detalles de en qué fase de producción está la cosa y parece que Saitama va a tener que seguir esperando su turno hasta que Lin ande un poco más libre. Habrá que ver si la tercera temporada del anime no mata el hype por 'One-Punch Man' y se lleva la película de por medio, porque ya sabemos que está teniendo una acogida nefasta.
El acoso de una sección de los fans ha llegado hasta tal punto que Shinpei Nagai, el director de la tercera temporada, ha terminado borrando sus redes sociales. Esperemos que, si llega a ese punto, Justin Lin tenga más suerte y consiga esquivar la lluvia de críticas más ácidas.
