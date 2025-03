4 fantásticos animes que rebosan arte e inspiración y que se pueden ver en streaming para una maratón de fin de semana

El mundo del arte y el de la animación van de la manita y muy a menudo se retroalimentan. Y es que si hay animes de todo, sobre el proceso de creación artística y los quebraderos de cabeza de los artistas también hay un buen puñado.

Desde cómo se hace un manga, caligrafía, cómo es trabajar en un anime, e incluso sobre marchantes de cuadros. En streaming tenemos un buen puñadito de series de anime sobre el mundo del arte, y si no sabemos por dónde empezar aquí van cuatro animes cortos que podemos ver casi de una sentada.

Arte

Empezando a lo grande tenemos este inspirador anime ambientado en pleno Renacimiento, en la Florencia del siglo XVI. La protagonista es una joven llamada Arte Spalleti, quien siempre ha tenido mucho talento para la pintura pero que es obligada a dejarla de lado y buscar un marido cuando su padre muere.

Arte se niega a dejar de lado sus sueños, así que empieza a buscar un maestro que la ayude a perfeccionar sus habilidades y convertirse en una gran pintora.

Disponible en Crunchyroll

Periodo Azul

Seguimos con los pintores, y en 'Periodo Azul' tenemos a Yatora Yaguchi, un estudiante de secundaria un poco macarra que siente un gran vacío en su vida. Todo cambia cuando un día ve por casualidad el lienzo en el que trabaja una compañera en el club de arte, y desde entonces se obsesiona con la pintura.

Así que Yatora empieza a estudiar y a practicar dibujo siempre que puede mientras descubre una nueva alegría y ansia por vivir y pintar. También se fija su primera gran meta: entrar en la Universidad de Arte de Tokio.

Disponible en Netflix

Keep Your Hands Off Eizouken!

Nos pasamos al mundo del anime de la mano de 'Keep Your Hands Off Eizouken!', una divertidísima serie de Masaaki Yuasa y Science SARU, el estudio detrás de 'Dandadan'.

Aquí tenemos a Midori Asakusa, Sayaka Kanamori y Tsubame Mizusaki, tres compañeras de clase un poco caóticas que deciden unir su amor por la animación (y la pela, en el caso de Kanamori) para formar un club de cine y crear sus propios animes.

Disponible en Crunchyroll

Look Back

Para terminar tenemos 'Look Back', una película corta que adapta el manga autoconclusivo de Tatsuki Fujimoto, el autor de 'Chainsaw Man'. Aunque Fujimoto cambia mucho de registro con una historia tremenda y devastadora que te deja un poco pocho (avisados vamos).

'Look Back' es la historia de dos mangakas aspirantes: Ayumu Fujino y su compañera Kyomoto. Al principio Fujino es la dibujante estrella del periódico escolar hasta que Kyomoto le empieza a comer terreno, pero cuando las dos se conocen y se vuelven amigas la calidad de sus obras de dispara.

Disponible en Amazon Prime Video

