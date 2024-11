'Look Back' es devastadora. El nuevo anime del creador de 'Chainsaw Man' es un genial vistazo al mundo interior de los mangakas y te deja con ganas de más

Tatsuki Fujimoto es más conocido por 'Chainsaw Man', su gran manga de acción con grandes enfrentamientos entre demonios y cazadores (y mucho drama). Pero la verdad es que, con una historia mucho más realista y contenida como 'Look Back', Fujimoto le pega mil vueltas a su obra más famosa y además demuestra el registro tan variado que tiene como autor.

Dibujar, dibujar y dibujar

'Look Back' se publicó como una historia autoconclusiva en 2021 en Shonen Jump+, y en junio de este mismo año llegó a los cines de Japón de la mano de Studio Durian, donde ha dejado un poquito traumatizados a muchos espectadores.

En España no ha llegado a cines, sino que ha ido directa a Amazon Prime Video... Y por desgracia tiene bastante sentido, porque apenas dura 58 minutillos. Pero aunque te deja con ganas de más, es lo suficiente para mostrarte un vistazo muy emotivo a la lucha interna de dos mangakas aspirantes.

'Look Back' se centra especialmente en Ayumu Fujino, una estudiante de primaria que dibuja para el periódico escolar y disfruta con los halagos de sus compañeros. Hasta que Kyomoto, una estudiante que no sale de casa por su ansiedad social, también empieza a publicar y demuestra ser muy superior a ella.

Al principio Fujino se plantea dejar de dibujar al verse superada por la habilidad de Kyomoto, pero cuando las dos se conocen vuelve a surgir la chispa y empiezan a crear arte juntas y la calidad de sus mangas se dispara.

Sin entrar en spoilers, hay que decir que el primer tramo de 'Look Back' es un poco genérico, con una historia de rivalidad que se convierte en amistad que ya hemos visto más veces. La falta de la novedad no la hace menos encantadora, y es muy tierno ver cómo Fujino y Kyomoto se van haciendo amigas y se empujan mutuamente para ser mejores dibujantes.

La película de 'Look Back' además explora de maravilla las frustraciones y miedos que vienen con el mundo del arte, especialmente a la hora de encajar las críticas y compararse con otros. Es un relato muy íntimo y realista, con un aspecto de la vida de nuestros creadores favoritos que a veces se olvida, y que se despega de los coming-of-age que tenemos un poco más gastados al usar el arte como terapia.

Aunque, sin entrar en spoilers, la tralla viene de veras con la segunda mitad de 'Look Back', cuando nos llevamos un jarro de agua fría de tragedia (inspirada, por desgracia, en eventos reales que vemos todo el tiempo) explora cómo lidiar con ello, incluso llegando a plantear un pequeño "What If".

El apartado visual de 'Look Back' le va de miedo, con Durian y el director Kiyotaka Oshiyama adaptando el estilo de Fujimoto . Con sus toques realistas y una animación muy sutil, y un diseño de color ideal, pero también con un estilo encantador muy expresivo y mucha personalidad.

A 'Look Back' se le puede echar en cara que te deja con ganas de más, y que en especial podría explorar mucho más la etapa como mangakas de Fujimo y Kyomoto mientras crecen y trabajan juntas. Sin estirar demasiado el chicle, pero ahondando un poco más en el crecimiento personal de ambas, en especial de Kyomoto, ya que nunca llegamos a ver del todo su percepción de la historia.

Pero aún así, 'Look Back' te cuenta lo que te quiere contar, y te deja también un poco roto por dentro. En especial con un sutil y agridulce mensaje final de que los dibujantes de manga tampoco pueden permitirse salirse de sus rutinas y sus plazos y deben sacar el trabajo adelante, aunque la vida les pegue un golpe tremendo.

