"Val Kilmer era un psicótico". Joel Schumacher odió al actor durante el conflictivo rodaje de 'Batman Forever'

Uno de los aspectos más llamativos de la carrera del tristemente fallecido Val Kilmer es que solamente dio vida a Batman en una ocasión. Llegó como sustituto de Michael Keaton y se marchó pese a que 'Batman Forever' fue un incontestable éxito comercial -costó 100 millones y recaudó 336-. Uno de los principales motivos para que eso sucediera es que la relación de Kilmer con el director Joel Schumacher fue horrible.

"Fue grosero e inapropiado"

El propio Schumacher comentó en una entrevista concedida a EW en 1996 que ya le habían avisado sobre la mala conducta de Kilmer pero que él hizo caso omiso por experiencias previas: "Había oído historias de terror sobre Val y me advirtieron que no lo contratara... Pero he oído eso de muchas personas con talento, las he contratado de todos modos y no he tenido ningún problema". No fue el caso.

La experiencia fue tan mala que Schumacher calificó a Kilmer como alguien "infantil e imposible de tratar" y no dudó en dar más detalles sobre su conflictiva relación en el set de rodaje:

Tuvimos un enfrentamiento físico. Se puso irracional y furioso con el primer ayudante de cámara, el cámara y el personal de vestuario. Se comportó mal, fue grosero e inapropiado. Tuve que decirle que no lo toleraría ni un segundo más. Durante dos semanas no me dirigió la palabra, pero fue una bendición.

Eso hacía obviamente imposible que ambos volvieran a colaborar juntos en 'Batman & Robin' y Schumacher resume la marcha de Kilmer de la siguiente manera: "Más o menos renunció, más o menos le despedimos. Probablemente depende de quién cuente la historia".

Por su parte, Kilmer explicó hace unos años que lo que le motivó a dejar de ser Batman fue un encuentro con el millonario Warren Buffet y sus nietos, a quienes les dio igual que el actor estuviese vestido de Batman y solamente querían subirse al Batmóvil o jugar con la característica máscara del personaje. Lo resumió así:

Por eso es tan fácil tener cinco o seis Batmans. No es sobre Batman. No hay Batman.

Tampoco fue nada bien con Tommy Lee Jones

Por cierto, Kilmer no fue el único actor que dio problemas a Schumacher en el rodaje de 'Batman Forever', ya que su relación con Tommy Lee Jones tampoco fue precisamente buena, tal y como señaló en Vulture: "No fue amable con Jim Carrey cuando estábamos haciendo Batman Forever. Y yo no dije que fuera difícil trabajar con Val Kilmer en 'Batman Forever'. Dije que era un psicótico".

Y es que Jones llegó a decirle a Carrey que "Te odio. De verdad que no me gustas", a lo que posteriormente añadió "No puedo aprobar tu bufonería".

