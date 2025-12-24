Esponjas y anacondas para despedir el curso cinematográfico 2025. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Hoy podemos cantar eso de "dulce Navidad", al menos si nos centramos en unos datos de taquilla tan espectaculares como esperados y que se han materializado por obra y gracia de la 'Avatar: Fuego y ceniza' de James Cameron, que se ha convertido en el rey del mundo de España al hacerse con el número uno del fin de semana gracias a una recaudación de 6,23 millones de euros que han impulsado el total del finde hasta los 9,13 millones.

A este dato, que supone el mejor de un 2025 a punto de terminar, también ha contribuido 'Zootrópolis 2', que aguantó el tipo en segunda posición con 1,27 millones de euros más en el bolsillo y que se distancia notablemente con su trío de perseguidoras, que queda encabezado con por una 'Five Nights at Freddy's 2' que se deshincha hasta los 0,37 millones de euros.

El Top 5 lo cerraron 'Nuremberg', que sigue sorprendiendo con otros 0,23 millones en el puesto número cuatro y una 'Rey de Reyes' que exprime el espíritu navideño del respetable con 0,19 millones en el bolsillo.

Los estrenos del 24 y el 25 de diciembre de 2025

En lo que respecta a las novedades, estas quedan divididas entre el 24 y el 25 de diciembre —fum, fum, fum—. El miércoles, para arrancar la tanda de estrenos, encontramos a Jim Jarmusch con su dramedia 'Father Mother Sister Brother', que se alzó con uno de los Leones de Oro más polémicos de los últimos años en el Festival de Venecia y que cuenta con un reparto estelar capitaneado por Adam Driver, Cate Blanchett y Charlotte Rampling.

Por otra parte, ese mismo día aterriza en nuestras salas 'Ariel', el drama de Lois Patiño protagonizado por Agustina Muñoz e Irene Escolar que abre la puerta a los dos potenciales bombazos de la semana; siendo el primero de ellos 'Bob Esponja: Una aventura pirata': la comedia animada basada en el eterno personaje de Nickeloden que promete una buena y deliciosa dosis de cachondeo e histrionismo marca de la casa.

Por otro lado, como decía, encontramos el remake de la infame 'Anaconda' de 1997, que juega la carta meta junto a Jack Black y Paul Rudd para brindar un cóctel de comedia, aventuras y toquecitos de terror que tenía todas las cartas para convertirse en la nueva 'Tropic Thunder' y que se queda en un puñado de chistes que sufren de lo lindo por encajar mínimamente.

La comeida argentina 'Homo argentum', y los documentales 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' y 'Corazón franjiverde' ponen punto y final a un curso cinematográfico que ha estado cargado de emociones fuertes. Pero esto no para, porque el día 1 de enero promete un inicio de 2026 a la altura de las circunstancias.

