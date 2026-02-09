'The House of the Dead' tendrá nueva película, y la protagonizará una gran estrella emergente con experiencia despachando zombis

Si te criaste entre salones recreativos y tenías un especial gusto por los disparos estás de enhorabuena, porque uno de los arcades más célebres de finales de los 90 dará el salto a la gran pantalla en una adaptación que, siendo honesto, no veía venir bajo ningún concepto: la del celebérrimo 'The House of the Dead' publicado por Sega en un ya lejano 1997.

La casa de la muerte

Según cuenta en exclusiva Deadline, la franquicia de shooters sobre raíles con zombis de por medio, que se ha extendido en spin-offs de lo más variopintos, incluyendo juegos de mecanografía o pinball, volverá al formato de largometraje con una estrella acostumbrada a los muertos vivientes. Esta no es otra que Isabela Merced, que continúa abriéndose paso en Hollywood tras sus roles en 'The Last of Us', 'Alien: Romulus' o 'Superman'.

En lo que respecta a la dirección, el cineasta familiarizado con los no-muertos y los videojuegos Paul W.S. Anderson tomará el timón después de su injustamente criticado trabajo en la saga 'Resident Evil' protagonizad por Milla Jovovich —que, por cierto, nunca me cansaré de defender—. Muchos se llevarán las manos a la cabeza, pero al menos no tendremos a Uwe Böll una vez más tras su terrible 'House of the Dead' de 2003.

Con esta noticia queda claro que los videojuegos están en el punto de mira de los estudios de Hollywood. A la sonada adaptación de 'God of War', que continúa viento en popa, hay que sumar la recién anunciada serie de televisión de 'Baldur's Gate', que contará con el siempre fiable Craig Mazin como showrunner y que se ambientará después de los acontecimientos narrados en la tercera parte.

