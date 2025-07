La 'Superman' de James Gunn es extraordinaria por un gran motivo: al igual que los cómics, es un refugio cuando todo se desmorona a nuestro alrededor

Para muchas personas, sobre todo durante nuestras infancias y adolescencias, los cómics siempre fueron una especie de lugar seguro. Después de uno de esos días duros en los que parecía que todo salía mal y que hacían difícil encontrar tu lugar en un mundo en el que, a priori, no encajabas, sumergirte en universos construidos en viñetas y soñar con hombres que pueden volar, chavales que lanzan telarañas o detectives enmascarados que usan el miedo de sus enemigos como el arma más poderosa se alzaba como el mejor refugio al que se podía acudir.

Tras años de adaptaciones de cómics a la gran pantalla, James Gunn ha obrado el milagro de trasladar esta sensación del papel a la pantalla casi íntegramente en su extraordinaria 'Superman'; un largometraje que, cuando el mundo se está desmoronando a nuestro alrededor —y no tenemos más que poner las noticias durante unos minutos para comprobarlo—, te da un abrazo de esos que dejan el corazón calentito y te dice con el tono más amable posible "Tranquilo, tío, que todo va a ir bien".

Punk rock superheróico

La pieza clave para que funcione el complejo engranaje que moldea el cariz "feel good" del filme no es otro que el tratamiento de su protagonista. Gunn se ha alejado del carácter sombrío y atormentado de la anterior iteración capitaneada por Zack Snyder —que, como bien sabrás si me has leído con anterioridad, siempre he defendido a capa y espada— para volver a deconstruir a Kal-El al más puro estilo Grant Morrison y hacer girar la historia en torno a un héroe imperfecto y tremendamente humano.

El Superman encarnado por un David Corenswet perfecto tanto con la capa y los calzoncillos como con las gafas y pelo alborotado de su alter ego es naif, sufre física y emocionalmente, sangra, se emociona por todo y por todos y es incapaz de concebir un mundo en el que no hay cabida para la esperanza. Curiosamente —o no tanto—, todo esto, tal y como deja clara la cinta, es el verdadero punk rock en pleno 2025 tanto dentro como fuera de la pantalla.

Por supuesto, no todos los logros de la primera piedra cinematográfica del nuevo DC Universe se reducen a su espíritu y su discurso —tremendo el obvio y durísimo ataque a Israel—, porque su luminosidad se proyecta también sobre su sólido tratamiento visual, apuntalado sobre una setpieces espectaculares , planificadas a y editadas a la perfección, sobre un derroche de colores saturados que grita cómic a los cuatro vientos, y sobre un uso de los grandes angulares soberbio.

Dar prioridad a estas focales y su amplio ángulo de visión convierte cada plano en una viñeta con una gran profundidad de campo que nos permite sumergirnos en el mundo de la película y casi formar parte de él, además de extraer todo el jugo posible al cuidado diseño de producción. Un gran acierto que no hace más que sumar enteros a una experiencia audiovisual que es todo lo que cabría esperar de un blockbuster estival de primera línea.

Salpimenta el conjunto con un reparto inspiradísimo —descomunal el Lex Luthor de Nicholas Hoult— y una voluntad por subvertir los patrones del subgénero huyendo de escenas poscréditos con alma de teaser y de subrayados continuos de que la historia forma parte de un universo compartido y, simple y llanamente, el resultado es una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos.

No tengo la menor duda de que este es el Superman que merecemos. Uno que se preocupa por salvar una ardilla cuando reina el caos en Metropolis y que protagoniza una aventura que, durante un par de horas, te hace creer que el mundo puede ser un lugar mejor. Algo que, después de todo, no deja de ser la esencia más pura del personaje desde que levantó el vuelo por primera vez hace ya más de 80 años.

