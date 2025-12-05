La película de 'Super Mario Galaxy' encuentra al Bowsy perfecto en 'Boku no Hero Academia', aunque es una referencia que solo los fans japoneses entenderán

Vamos calentando motores porque tras unos años de espera el 3 de abril de 2026 se estrena 'Super Mario Galaxy. La película' para traer de nuevo a Mario, Peach y Luigi a los cines. Aunque la secuela trae varias novedades con más escenarios y nuevos personajes, y el que no podía faltar ya en la saga es Bowsy, el hijo de Bowser.

Plus Ultra, Bowsy shonen

En la versión original Benny Safdie se encargará de dar la voz a Bowsy, pero para el doblaje japonés de 'Super Mario Galaxy' nos encontramos con un guiño genial para los fans de 'Boku no Hero Academia': la voz de Bowsy será Daiki Yamashita.

Esto igual no nos dice nada de entrada, pero resulta que Yamashita es la voz de Deku en el anime de superhéroes, además de ser un actor con muchísimas tablas que ha participado en otras series como 'JoJo's Bizarre Adventure' y 'Kimetsu no Yaiba'. Y para los fans japoneses el guiño es redondo, ya que el actor de voz de Bowser es Kenta Miyaki, la voz de All Might en 'Boku no Hero Academia'.

Ha sido un puntazo genial por parte de Nintendo, que para la versión japonesa de 'Super Mario Galaxy' ha dado una capita extra a la relación entre Bowser y Bowsy. Veremos qué dinámica tienen padre e hijo en la película, pero por lo menos parece que oiremos a Miyaki y Yamashita uniendo fuerzas una vez más contra un enemigo común... aunque esta vez no estén en el lado de los héroes.

Así que nos quedamos con una reunión inesperada entre Deku y All Might. Mientras tanto, 'Boku no Hero Academia' entra ya en tiempo de descuento y se acerca a su final definitivo en apenas unos poquísimos capítulos.

