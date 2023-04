Los directores de 'Super Mario Bros' hicieron una de las películas de superhéroes y de animación más divertidas de los últimos años (y se puede ver en streaming)

El discurso público con las películas de superhéroes parece haber llegado a la conclusión de que hay fatiga. Algo que en cierto modo es de prever cuando se satura el mercado y cosas que empiezan como chiste de una película, como una serie sobre el mayordomo de Batman, terminan convirtiéndose en realidad. Por supuesto, todo este discurso se desmontará con la próxima película de género que levante entusiasmo, pero hay demasiadas películas que no están sabiendo leer el momento.

El caso es que tuvo que venir una película animada con una serie de personajes secundarios del canon de DC para señalar los problemas que se avecinaban y hacer una comedia autosconsciente al respecto. Una fresca y divertida propuesta capaz de reírse de su propia existencia pero también venderte unos personajes y un enfoque que van de la mano con una animación notable. Esa película es 'Teen Titans Go! La película'.

Titanes en pantalla

Dirigida por veteranos de la serie de animación original como Peter Rida Michail y Aaron Horvath, con este último firmando el guión junto a Michael Jelenic (ambos encargados del reciente éxito de 'Super Mario Bros: La película'), esta aventura del grupo de los Jóvenes Titanes se puede recuperar en streaming a través de plataformas como Netflix o HBO Max. Una hipervitaminada cinta animada con parte de superhéroes, parte de sátira de la industria cinematográfica y parte musical.

Los Teen Titans muestran la formación más clásica del supergrupo, con Raven, Starfire, Chico Bestia y Cyborg liderados por Robin, el tradicional secuaz de Batman que ambiciona más que nada su propia película. Casi todos los supers tienen la suya, y un montón de escuadrones heroícos también la tienen, pero no los Titans. Aquí realizarán un viaje épico para tener por fin sus aventuras llevadas a la gran pantalla mientras lidian con la amenaza de su archienemigo Deathstroke.

Se nota que 'Teen Titans Go! La película' es el salto al cine de una serie ya establecida, por tanto los personajes mantienen una dinámica ya rodada que muchos espectadores nuevos desconocen. Pero no es imprescindible, ya que la película cuenta con ese componente metacinematográfico que únicamente requiere del espectador tener cierta conciencia de la saturación de contenido super actual, y del espacio que tiene que ocupar esta propuesta.

'Teen Titans Go! La película': disfrutable en cualquier contexto

Y no por ello se trata de una película exclusivamente pensada para ser observada en su subtexto (o texto directamente). Aquí encontramos una aventura idónea para disfrutar en familia, con comedia y acción por doquier en menos de hora y media llevados a un ritmo frenético aunque no agotador. Las situaciones y los personajes resultan especialmente divertidos, y su odisea está bien delimitada para que no resulte incomprensible en ningún momento.

Es una película plenamente disfrutable en cualquier contexto, y por ello es una de las propuestas más dinámicas y fenomenales que el género de supers ha ofrecido recientemente. Es posible que ser fan de los personajes y su tono lleve el disfrute al siguiente nivel, además de a reconocer la infinidad de guiños que lanza, pero no es imprescindible para dejarse llevar por una diversión explosiva y encantadora. Mejor esto que esperar a que hagan la película del cinturón de Batman.

