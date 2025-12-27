La película de ciencia ficción que cambió la vida a Tom Hanks: "La he visto 22 veces en cine y cada vez encuentro algo nuevo"

Tom Hanks es uno de los actores norteamericanos más queridos de las últimas décadas. Ganador de dos Óscar y protagonista de infinidad de títulos inolvidables, no es alguien que se caracterice tanto como Quentin Tarantino por compartir sus opiniones sobre películas ajenas, pero hay un largometraje de ciencia ficción que le impresionó tanto que vuelve a verlo en cines siempre que tiene la ocasión.

"Me afectó mucho"

El actor tenía apenas 12 años cuando pudo ver por primera vez '2001: Una odisea del espacio', y su impacto fue tal que volvió al cine todas las veces que pudo. Y es que él mismo reconoce en una entrevista concedida a David Sheff que es la cinta que más le ha marcado en su vida:

Stanley Kubrick fue muy importante para mí: 2001: Una odisea del espacio fue probablemente la película, el filme, la historia, el conjunto artístico, lo que sea, más influyente que he visto nunca. Era simplemente más grande. Me afectó mucho, mucho más que cualquier otra cosa que hubiera visto antes. Me dejó simplemente boquiabierto. La he visto 22 veces. En cines, no en vídeo. Cada vez que la veo, encuentro algo nuevo, algo más que Kubrick había incluido. Era capaz de suspender mi incredulidad. Simplemente sentía: «Estamos en el espacio».

Hay que tener en cuenta que Hanks hizo esas declaraciones en 1989, por lo que es muy probable que esa cifra de 22 veces todavía haya crecido algo más en todo este tiempo. De hecho, en diciembre de 2023 volvió a referirse a su fascinación hacia ella en The Guardian, recordando el momento exacto en el que la vio por primera vez: "Era domingo, llovía un poco y hacía frío. Fue el día en que los Oakland Raiders vencieron a los Kansas City Chiefs, en noviembre de 1968".

Hanks recuerda que "me voló la cabeza" y que le hizo replantearse su forma de ver la vida, y no solamente en lo referente al cine: "Presentaba la idea romántica de un ser humano en un lugar vacío de vida. Había prestado atención al programa espacial antes, pero no me atrapó ni su arte ni su romanticismo hasta que vi esa película".

Curiosamente, Hanks también aportó su pequeño granito de arena para que el público mantuviera el interés hacia el programa espacial cuando en 1995 dio vida a Jim Lovell en 'Apolo 13', el exitoso largometraje dirigido por Ron Howard.

