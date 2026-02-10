"Le supliqué al director si podía eliminarla". Liam Neeson admite que se avergüenza de una de las mejores escenas de su carrera

Liam Neeson lleva más de 40 años activo como actor, tiempo en el que participado en películas de todo tipo. Algunas pasaron a la historia, mientras que otras cayeron rápidamente en el olvido. Curiosamente, una de las más recordadas tiene una escena de la que él reconoce avergonzarse. Me refiero a 'Venganza' y el mítico momento en el que amenaza por teléfono a los secuestradores de su hija en la ficción.

Liam Neeson creía que estaba muy trillado

Estrenada en 2008, 'Venganza' cuenta la historia de Bryan Mills, un agente retirado de la CIA que está separado de su mujer. Su hija viaja un día a París junto a una amiga, pero son secuestradas poa una red de trata de mujeres. El personaje interpretado por Neeson no duda en viajar a la capital francesa y en hacer todo lo que está en su mano para salvar a su hija.

El propio Neeson reconoció en su momento que no creía que 'Venganza' fuese a tener demasiado éxito, pero la película dirigida por Pierre Morel logró una recaudación mundial de 226 millones cuando había costado 25. Pronto llegó una segunda entrega y la franquicia se quedó finalmente en una trilogía, aunque el actor todavía hoy sigue exprimiendo su faceta de veterano héroe de acción.

Lo curioso es que la escena que todo el mundo recuerda de 'Venganza' es una que Neeson hizo todo lo que pudo para que fuese eliminada del montaje final, ya que "estaba un poco avergonzado" y que el momento en cuestión "está muy trillado". Así lo explica en Rolling Stone:

Bueno, si tuviera un centavo por cada vez que alguien menciona "una serie de habilidades concretas". Siempre estoy como, Oh mierda, aquí vamos de nuevo . Recuerdo cuando estábamos rodando esa escena, le supliqué al director Pierre Morel: "Por favor, ¿podemos eliminar esto? Esto está muy trillado. Siento que lo he visto y escuchado en tantas películas. Voy a matarte. Voy a torturarte . ¿Podemos cortar todo esto de 'Tengo un cierto conjunto de habilidades' y todo eso?" Pero Pierre dijo: "Créeme, va a funcionar".

Siempre pensé que esta era una película directa a video, pero me sorprendió mucho cuando Fox cortó inteligentemente un tráiler, lo mostró en grandes eventos deportivos y se convirtió en éxito cuando se estrenó. Nuevamente, estaba un poco avergonzado. Sentí que mis escenas de lucha eran muy buenas. Habíamos trabajado duro en ellas con los especialistas, y siempre he disfrutado ese tipo de cosas.

Estaba claro que Neesonse equivocaba aquí, ya que esa escena telefónica tuvo tanto impacto que aún hoy todos nos acordamos de ella. De hecho, él mismo admitía al respecto en Vanity Fair que "Ciertamente sonaba aterrador, pero me pareció trillado. Era una tontería. De verdad sentí que... Es agradable que te demuestren que estaba equivocado".

