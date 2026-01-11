"No es una de mis mejores interpretaciones". Liam Neeson critica la dirección de Steven Spielberg en 'La lista de Schindler'

Ya no es lo que era hace unos años, pero todavía hoy el estreno de una película de Steven Spielberg es todo un acontecimiento. Hablamos del director de 'Tiburón', 'E.T.', la saga Indiana Jones, 'Parque Jurásico', 'Salvar al soldado Ryan'... y este año vuelve a un género que domina, la ciencia ficción, para hablar una vez más de sus queridos extraterrestres en 'El día de la revelación'.

Un estreno que para mí es TOP 5 de los más esperados de 2026, pero no estoy seguro de que despierte el entusiasmo que solía generar el viejo Rey Midas de Hollywood. Creo que fue a partir de 'War Horse' (2011) y 'Lincoln' (2012) cuando empecé a notar más claramente que su trabajo ya no se estaba valorando tanto como antes, y sus películas llegaban casi como si fueran secuelas directas al streaming. Quizá es inevitable, Spielberg tiene ya 79 años.

Y aunque arrasó muy pronto en taquilla, no es que haya sido un cineasta endiosado desde sus inicios. Se pensaba que "sólo" hacía buen cine de evasión, entretenimiento, éxitos populares (¡como si fuera fácil dar en la diana tantas veces!). Pero todo cambió cuando "se puso serio" y dirigió su primer gran drama: 'La lista de Schindler' ('Schindler's List', 1993).

"No estoy contento con mi interpretación"

Su retrato del holocausto judío ganó 7 Premios Óscar, incluyendo las estatuillas de mejor película y dirección. A día de hoy sigue considerándose uno de sus mejores trabajos, una obra maestra en todos los aspectos. Sin embargo, el mismísimo protagonista de 'La lista de Schindler' no quedó muy contento con su interpretación.

Durante una entrevista en The Late Late Show, Liam Neeson elogió la película de 'La lista de Schindler' pero confesó su desagrado personal al hablar de su actuación y, en este sentido, criticó la dirección de Steven Spielberg. Estas fueron sus palabras:

-Ryan Tubridy: Volví a ver 'La lista de Schindler' y [tu trabajo] sigue destacando como una de las interpretaciones más extraordinarias que he visto en el cine.

-Liam Neeson: ¿Puedo corregir? Eso es muy bonito. Para mí, no es una de mis mejores interpretaciones. Creo que es una película maravillosa, realmente extraordinaria. Pero no estoy contento con mi interpretación.

-RT: ¿Puedo preguntar por qué?

-LN: Porque no veo nada mío en ella.

-RT: ¿Qué quieres decir?

-LN: Simplemente mío. Liam Neeson. Steven me dirigió muy, muy, muy... minuciosamente. Hubo veces como el plano con el cigarro. Yo fumaba por aquel entonces. Él me decía cómo fumar. Me decía cuándo respirar. Recuerdo decir: 'No puedo aguantar esto, no soy una marioneta'. En fin, hay muchas escenas, y cuando la veo soy consciente de Steven dirigiéndome, cómo sostener el cigarrillo, cuándo respirar, cuándo mirar hacia aquí, cuándo mirar hacia allá. Así que no... no estoy contento con mi interpretación. Aun cuando creo que el film es... magistral.

Independientemente de que estemos de acuerdo o no, es muy interesante conocer el particular punto de vista de Liam Neeson; cómo el público puede disfrutar de su trabajo (¡está espléndido como Oskar Schindler!) mientras que para él resulta imposible. No es capaz de superar su recuerdo amargo, la frustración que sentiría en el rodaje o simplemente su rechazo al estilo de dirección de actores de Steven Spielberg (Neeson también habla de esto en un documental de HBO sobre el realizador).

Desde luego, en cualquier manual de dirección se suele decir que un director nunca debe decir exactamente a un actor cómo debe hacer su trabajo; no debe tratarle como una marioneta y, sin embargo, ahí está Spielberg (y antes que él, otros como Alfred Hitchcock) para demostrar que cada uno tiene su forma de hacer las cosas. O, dicho de otro modo, que las reglas están para romperlas. Claro, él puede y le sale bien. O al menos aquí tuvo éxito. Nunca sabremos cómo habría sido la película si Neeson hubiese tenido más libertad para dar vida a su personaje; para bien o para mal, así es como dirige Spielberg.

