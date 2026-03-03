Últimos días para ver en Netflix una saga mítica del cine de acción. Tiene persecuciones imposibles y una dupla de protagonistas irrepetible

Pocas franquicias de acción han definido tanto el cine comercial de los 80 y 90 como 'Arma letal'. Lo que comenzó en 1987 como un thriller policiaco con tintes oscuros terminó convirtiéndose en una de las sagas más influyentes del cine de acción, mezclando humor afilado, explosiones imposibles y una química irrepetible entre sus protagonistas. Dirigida por Richard Donner y escrita por Shane Black, la franquicia elevó el género a otro nivel gracias al contraste entre el temerario Martin Riggs y el sensato Roger Murtaugh.

Una dupla legendaria

En la primera entrega, conocemos a Martin Riggs (Mel Gibson), un policía al borde del abismo emocional, y a Roger Murtaugh (Danny Glover), un veterano detective que solo quiere llegar vivo a la jubilación. La combinación entre el trauma, humor negro y la acción marcó el tono de una película más dura de lo que muchos recuerdan.

Y después llegaron las secuelas, que ampliaron el universo con villanos memorables, conspiraciones internacionales y escenas de acción cada vez más espectaculares. La saga fue girando progresivamente hacia la comedia sin perder su esencia explosiva, consolidando su identidad como espectáculo puro.

De hecho, uno de los grandes aciertos fue incorporar a Leo Getz, interpretado por Joe Pesci, que aportó un contrapunto cómico inolvidable. Y también se sumaron nuevas dinámicas familiares y sentimentales que dieron más profundidad emocional a los protagonistas.

Más allá de persecuciones y tiroteos, la saga funciona por la evolución de la amistad entre Riggs y Murtaugh. Su relación, llena de sarcasmo y lealtad, convirtió a 'Arma letal' en algo más que cine de acción y en una referencia cultural del género.

Ahora que Netflix retira las cuatro películas de la saga el 7 de marzo, es el momento ideal para hacer un maratón antes de que desaparezcan del catálogo.

