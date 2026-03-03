'Scarlet' se estrella en la taquilla. La nueva película de Mamoru Hosoda no conquista a los fans del anime y se queda muy lejos de 'Kimetsu no Yaiba'

La semana pasada se estrenaba en España 'Scarlet', la nueva película de Mamoru Hosoda con la que el director da su propio toque a la historia de Hamlet. Un cuento de redención y venganza ambientado en el mundo de los muertos, con toques de fantasía épica y una complicada apuesta visual... Pero que, a pesar del nombre de su director, no ha logrado atraer al público a las salas.

Una semana complicada

'Scarlet' ya venía con un equipaje complicado de casa, entre que en Japón no ha gustado demasiado y críticas que la califican como flojilla. Y aunque Hosoda sea uno de los directores de anime más consolidados, no levanta pasiones de igual forma que Hayao Miyazaki o Makoto Shinkai, así que quizás su nombre solamente no vale como reclamo.

Sea como fuere, 'Scarlet' no ha conseguido destacarse en la taquilla española y ni siquiera se ha llegado a colar en el Top 10 del fin de semana. El 27 de febrero, el día de su estreno, apenas recaudó 7.500 euros en taquilla, quedándose en el puesto 19 de la lista de taquillazos. Y tras su primer fin de semana en cines, ha conseguido cerrar con unos 26.000 euros recaudados.

Para ser justos, 'Scarlet' llegaba en medio del estreno de 'Scream 7', la ola de 'Cumbres Borrascosas' y 'Como cabras' y las películas candidatas a los Oscar de este año. Así que lo tenía complicado para atraer la atención de sus posibles fans.

Además, su promoción ha sido bastante flojita, porque a pesar de que está disponible en 175 salas de cine por toda España muchos espectadores no sabían que ya se ha estrenado. En contraste, 'Belle', la anterior película de Hosoda, llegó a recaudar 123.786,78 euros en España con un estreno limitado en 2022.

Estas cifras se quedan muy, muy lejos de los taquillazos de 'Kimetsu no Yaiba' y 'Chainsaw Man', que han marcado nuevos récords de recaudación a los que pueden aspirar las películas de anime. Por desgracia, también reafirma un peligro que ya se viene advirtiendo en la industria: las películas originales lo tienen más complicado para repuntar si no vienen respaldada por una gran franquicia.

