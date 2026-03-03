No, el Jim Carrey irreconocible que visitó los Premios César no es un clon, y el propio evento lo confirma. "Su visita llevaba planeada desde el verano"

Lo de 2026 está siendo una cosa de lo más curiosa. Después de que la industria audiovisual se haya puesto patas arriba con la repentina compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount y de que estemos una vez más al borde de la Tercera Guerra Mundial después de un par de días desoladores, a internet no se le ha ocurrido otra cosa que fabricar una nueva teoría de la conspiración de lo más desquiciada y descabellada.

El único e inimitable

Esta está relacionada con la aparición de Jim Carrey —o no— en la última edición de los Premios César que entrega la academia de cine francesa, donde se personó con un aspecto físico y un tono de voz un tanto diferentes a los que nos tiene acostumbrados, al menos durante sus últimas apariciones públicas. Un hecho que, por supuesto, encendió un polvorín gigantesco en redes sociales que hoy, al fin, ha sido apaciguado.

Desde que se filtrasen los primeros vídeos de Carrey en el evento, muchos fueron los que comenzaron a especular sobre un posible doble que ocupó su lugar en la ceremonia. No obstante, fue el artista drag Alexis Stone quien terminó de hacer explotar el runrún posteando una foto en su cuenta de Instagram con una máscara protésica y una peluca asegurando que había sido artífice de la suplantación.

Nada más lejos, porque hoy, Gregory Caulier, el delegado general de los César, ha asegurado que el único e inimitable Carrey fue quien asistió al evento para recibir el César honorario en lo que califica como un "momento histórico". Lo ha hecho a través de un comunicado enviado a Variety en el que puede leerse lo siguiente:

La visita de Jim Carrey se ha planeado desde este verano. Desde el principio, se sintió sumamente conmovido por la invitación de la Academia. Fueron ocho meses de conversaciones constantes y constructivas. Trabajó en su discurso en francés durante meses, preguntándome por la pronunciación exacta de ciertas palabras. Vino con su pareja, su hija, su nieto y 12 amigos cercanos y familiares. Lo acompañó su publicista de toda la vida. Su viejo amigo Michel Gondry, quien ha realizado una película y dos series con él, estuvo allí, y ambos estuvieron encantados de volver a verse. Para mí, no es un problema. Solo recuerdo su generosidad, su amabilidad, su benevolencia y su elegancia.

Sé que , con la que está cayendo, este tipo de situaciones son caldo de cultivo para desconectar de la cruda realidad, pero toca mantener los pies en la tierra, porque las barbaridades que se han llegado a ver y leer en redes durante los últimos días al respecto, han sido demenciales.

