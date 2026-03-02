"Nos cuidaba de verdad". Las bonitas palabras que le dedica Gemma Cuervo a José Luis Gil después de años trabajando juntos

A todos nos gusta un buen recordatorio de lo bien que lo pasábamos con 'Aquí no hay quien viva', y Gemma Cuervo ha hecho exactamente eso. A la veterana actriz de 91 años comprensiblemente cada vez la vemos menos en la pantalla, pero su legado en la ficción patria es evidente. Ella mismo nos ha recordado un pedacito de él en sus redes, a la vez que alababa el trabajo de un viejo compañero de reparto como José Luis Gil, del que habla con mucho cariño.

En su Instagram personal compartía fotos de ambos actores juntos caracterizados de los míticos Señor Cuesta y Vicenta. Más especial era el mensaje que le mandaba al actor, que empezaba haciendo referencia a la canción de Pablo Alborán 'Me quedo'. "Siempre nos queremos quedar donde las miradas nos entienden sin necesidad de palabras", empezaba escribiendo.

"En la amistad verdadera existen esos lugares que son tan necesarios como comer y beber. Personas que nos sostienen cuando tropezamos y que, cuando brillamos, sonríen en silencio con ese orgullo limpio que no necesita aplausos", continuaba.

Siete años trabajando juntos

Con la emotiva publicación la actriz también pegaba involuntariamente un buen susto a sus seguidores, con un texto que por momentos sonaba muy parecido a una despedida. "He tenido que ir a mirarlo a Google, qué susto", afirmaba una seguidora en los comentarios. El gran José Luis Gil afortunadamente sigue entre nosotros, si bien en 2021 sufrió un ictus que le obligó a parar su actividad profesional.

"José Luis Gil cuidaba de todos nosotros en cada rodaje", recalcaba Cuervo sobre la relación del aragonés en el set con el resto de compañeros. "Nos cuidaba de verdad. Hoy me nació recordarlo y compartir que yo también "me quedo" en esos espacios donde uno puede ser sin máscaras, sin miedo y sin prisa". El elenco trabajó durante tres años en la comedia de los hermanos Caballero y se reencontraron en el set de 'La que se avecina', donde coincidieron en cuatro temporadas.

A Cuervo, por su parte, la vimos por última vez en 'La revuelta' a finales del año pasado, aparición que fue celebrada con entusiasmo por el público. En la ficción, formó parte del elenco de 'La Reina del convento' en 2024, una comedia religiosa escrita y dirigida por Carmen Perona que protagonizaba Mario Vaquerizo y que también supuso un pequeño reencuentro del talento de 'La que se avecina', con Antonia San Juan e Isabel Ordaz en otros papeles.

En Espinof | RTVE está echando de menos a Buenafuente y a Marc Giró. Y su sustituto tiene un duro desafío por delante

En Espinof | De hacer de Aidita a pasar 11 años fuera de las cámaras por el bullying que sufrió por la serie. "No se lo conté a mi familia"