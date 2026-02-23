"Lo llevé como pude". La actriz de Aidita en 'Aída' se sincera sobre el bullying que sufrió haciendo la serie

Si hay una serie de televisión española que haya aprovechado a base de bien el gusto del público por el humor chabacano es 'Aída'. A lo largo de sus 10 temporadas la serie abrazó estereotipos de todos los tamaños y colores, creando un elenco esperpéntico en el que todo valía, de las burradas de Luisma a las constantes mofas a Machupichu.

Claro que en el caso de los niños todo esto se vive diferente. Hemos tardado 11 años en volver a ver a Sanseverina Lazar. La actriz que interpretó a Aidita en la serie, hija de Ángel y Soraya y nieta de Aída, era uno de los personajes más divertidos y también diana frecuente de burlas de otros personajes. Sus tramas se centraban a menudo en el hecho de que era una niña gorda, hecho que el guion de la serie no paraba de recordarnos en constantes chascarrillos en boca de otros. Lo peor es que esos chascarrillos también salían del set, teniendo que escucharlos por parte desconocidos y compañeros del colegio.

"No se lo conté a mi familia"

En declaraciones a Emma García en el programa 'Fiesta' de Telecinco, Lazar dejaba claro que inicialmente no le importaba demasiado esto. Pensaba que era parte normal de la adolescencia y disfrutaba mucho una labor actoral que, habiendo empezado con apenas siete años, para ella era como un juego. No fue hasta que pasaban las temporadas que las bromas recurrentes le empezaron a pesar.

"Pasé a ser accesible para todo el que me reconocía, las bromas que se hacían en la serie luego me las hacían en la vida real. Quiero pensar que los niños no eran concientes del daño que estaban haciendo. Lo llevé como pude, no se lo conté a mi familia, no quería que mis padres se enterasen de nada, no quería cargarles con eso".

No obstante aguantó el chaparrón hasta que terminó la serie. Unos 70 episodios más tarde y ya con 14 años, no se sintió preparada para iniciar una nueva etapa interpretativa. "Me di cuenta de que tenía que ponerme bien antes de seguir trabajando como actriz", admitía en el programa. Se retiró de los focos, buscó ayuda profesional y se dedicó un tiempo a sí misma y a recuperarse mentalmente.

Es un recuerdo agridulce con el que seguramente habrá podido resarcirse un poco con 'Aída y vuelta'. Lazar ha hecho su vuelta a los focos en la película de Paco León ya como mujer adulta. Aunque inicialmente tuvo sus dudas de cara a volver, el gran éxito del proyecto y reconectar con los compañeros le ha devuelto la ilusión por los focos.

