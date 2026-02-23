"Pronto se habrá acabado el cine de una determinada manera". Antonio Banderas da su pronóstico sobre la IA después de recibir una oferta un tanto espinosa

Podemos colgar el cartel de "Cero días desde el último momento de pánico en el mundo audiovisual por culpa de la inteligencia artificial". En esta ocasión ha sido Antonio Banderas el que ha abordado uno de los temas más espinosos ya no solo para la industria, sino para la sociedad en general, y lo ha hecho con no poco sentido común después de confesar que ha recibido una oferta de trabajo de lo más peculiar.

El hombre del teatro

Tal y como ha explicado en una entrevista recogida que ha compartido la cuenta de X Gonziver, el actor tiene sobre la mesa un proyecto relacionado con la IA generativa, lo cual ha hecho que afiance aún más su relación con el teatro y las artes escénicas.

Estoy muy apalancado en el teatro y, probablemente, por razones lógicas. Me acaban de ofrecer una película en IA, es decir, usar mi imagen y yo lo único que tendría que hacer es poner mi voz. No sé si eso va a cuajar o no.

Según Banderas, el cine está en un momento de transición que apunta a ser "definitivo" debido, en buena parte, a la posibilidad de ahorrar una buena suma de dinero en sueldos a intérpretes —ya no digamos a técnicos y creativos— a los estudios. Pero, dentro de este escenario, el bueno de Antonio confía en que el teatro prevalecerá.

El cine está en un momento muy definitivo. En el momento en que los estudios descubran que la tecnología les va a permitir hacer películas sin tener que pagar los precios que los actores estamos cobrando, esto se ha acabado.

Se ha acabado un cine de determinada manera. Siempre habrá películas con gente de carne y hueso, pero el refugio que yo he buscado en el teatro tiene una cierta razón de ser. El teatro va a vencer eso, porque quedará siempre como un arte que tiene 3 000 años y que va a ser muy difícil vencerlo.

Tarde o temprano, eso sí, sospecha que incluso las representaciones en directo verán sus días contados.

Pasará. Habrá robots que no sabremos distinguir si son personas o no. De hecho, cuanto más avancen las tecnologías, más valor tendrá el arte en vivo. Es decir, las artes escénicas.

La verdad es que la postura de Banderas no es, ni mucho menos, descabellada. Personalmente, no es la primera vez que hablo con algún buen amigo productor y termina apareciendo el teatro como prioridad a la hora de desarrollar proyectos en una era en la que lo tangible se convertirá progresivamente en la excepción a la norma, al menos en lo que a contenido consumido a través de pantallas respecta.

