'Witch Hat Atelier' desvela su tráiler más ambicioso hasta la fecha. El anime se estrena en nada y creo que tenemos una de las mejores series del año entre manos

En este punto el anime de 'Witch Hat Atelier' parecía uno de esos proyectos que nunca iban a llegar. Desde que la serie se anunció en 2022 tuvimos poquísimas noticias sobre la producción, y las pocas que llegaban era sobre retrasos constantes que han ido empujando la fecha de estreno cada vez más lejos.

Parece que ya hemos salido del túnel y poco a poco se ha ido pudiendo ver más avances del anime de 'Witch Hat Atelier', que promete ser una auténtica fantasía con una calidad estupenda. Pero ya con su tráiler más reciente me han terminado de despejar todas las dudas.

Un mundo lleno de magia

Bug Films se está encargado de adaptar el manga de Kamome Shirahama, y con su intrincado estilo no es una tarea fácil. Una de las razones por las que el anime se ha ido retrasando tanto es para no perjudicar a la calidad de la animación, y es que sus responsables apuntan a crear una obra del calibre de 'El señor de los anillos'. Pero con lo que estamos viendo por ahora, 'Witch Hat Atelier' tiene potencial para ser una de las joyas recientes del mundo del anime.

Ya los anteriores tráilers nos introdujeron a Coco y al mago Qifrey, pero ahora nos presenta oficialmente al resto de personajes principales mientras Coco descubre el extraño mundo de la magia. Con un diseño de personajes precioso, unas escenas de acción y fotografía ideales y muchísimo sentimiento, podemos tener entre manos una de las mejores series que veamos este 2026.

El manga de Shirahama ya es uno de los mejores vendidos de Japón e incluso ha conseguido adelantar recientemente a 'Kimetsu no Yaiba', con lo que el anime llega en el momento preciso para tomar el testigo. El anime de 'Witch Hat Atelier' se estrenará el próximo 6 de abril en Crunchyroll, y habrá que ver si finalmente está a la altura de las expectativas pero por ahora está sabiendo poner los dientes largos.

También se ha confirmado el reparto de voces, con Rena Motomura como Coco, Natsuki Hanae como Qifrey, Yuichi Nakamura como Olruggio, Hibiki Yamamura como Agott, Kurumi Haruki como Tetia y Hika Tsukishiro como Richeh. Ayumu Watanabe, director de 'Komi-san no puede comunicarse' y 'Los niños del mar' es el director de la serie, con Jun Shinohara como asistente y guiones de Hiroshi Seki, guionista de 'Jujutsu Kaisen' y 'Dandadan' entre otros muchos bombazos recientes.

'Witch Hat Atelier' arranca con Coco, una niña que siempre ha sonado con ser bruja, aunque por desgracia los magos nacen y no se hacen, y ella nació sin poderes mágicos. Eso es lo que siempre ha pensado, hasta que conoce a un mago llamado Qifrey y Coco descubre un secreto que muy pocas personas conocen.

En Espinof | 'Tragones y Mazmorras', 'Frieren' y 'Witch Hat Atelier' son el "Big Three" de la fantasía, pero la autora de esta última aún no se había enterado

En Espinof | 10 explosivos animes de fantasía clásica que no son isekai y se pueden ver en streaming