'Witch Hat Atelier' no está muerto y por fin desvela su fecha de estreno. El prometedor anime de fantasía tiene un encantador nuevo tráiler cargado de magia

Originalmente iba a llegar en 2024, luego se retrasó a 2025, pero al final el anime de 'Witch Hat Atelier' se había quedado en una suerte de limbo pendiente de estreno. Aunque sus responsables defiende que tienen buenas razones para retrasar el anime, y si nos fiamos del nuevo tráiler de la serie que ya se ha dejado ver tenemos algo realmente especial entre manos.

Lo bueno se hace de rogar

El manga de fantasía de Kamome Shirahama ya es un auténtico fenómeno mundial y la adaptación a anime tenía que cuidarse. Su acabado gráfico es una de las razones que han ido estirando la producción, pero desde Crunchyroll nos han sorprendido con un anuncio doble que saca a 'Witch Hat Atelier' del limbo.

Por un lado ya se ha dejado ver un precioso nuevo tráiler que presenta el mundo de Coco y su encuentro con el mago Qifrey, y que tiene una pinta tremenda en cuanto a animación. Aunque lo más jugoso es que 'Witch Hat Atelier' por fin se ha mojado con su fecha de estreno: arrancará en abril de 2026 con la temporada de anime de primavera.

BUG Films, el estudio detrás de 'Zom 100: Bucket List of the Dead', se está encargando de la animación. Y esperemos que los retrasos antes del estreno supongan que la producción está muy avanzada, porque por desgracia la emisión de 'Zom 100' se detuvo varias veces por problemas durante el desarrollo del anime... Aunque quizás el estudio ha aprendido de sus errores y han querido ir sobre seguro retrasando la fecha de estreno de 'Witch Hat Atelier'.

Por lo menos ya se ve la luz al final del túnel, y 'Witch Hat Atelier' se convierte en uno de los animes más prometedores del año que viene. Es la historia de Coco, una niña que sueña con ser maga pero nació sin el don de la magia y ya había renunciando a su sueño. Pero cuando un mago visita el taller de su madre y Coco ve a escondidas cómo lanza un conjuro, descubre un secreto que muy pocas personas conocen.

