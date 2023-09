Los parones son el mayor problema de 'Zom 100', y no los zombies. El anime postapocalíptico deja la temporada colgando y se va a hiato hasta nuevo aviso

Aunque comenzó como uno de los animes más potentes de la temporada de verano, por desgracia 'Zom 100: Bucket List of the Dead' ha tenido una emisión muy accidentada y ha terminado desinflándose del todo.

Los primeros capítulos sufrieron varios retrasillos y cambios de horario que la acercaban poco a poco al caso de 'NieR: Automata Ver1.1a'... Y aunque había ido consiguiendo esquivar el hiato, al final 'Zom 100' se despide hasta nuevo aviso.

Una invasión zombie no es lo peor que te puede pasar

Solo le faltaban tres capítulos para llegar al final de la temporada, pero a Bug Films la producción de 'Zom 100' se le ha ido haciendo bola y finalmente han decidido pausar por completo el desarrollo de los capítulos.

Por ahora no hay ni siquiera fecha de regreso, así que quizás los capítulos que quedan para cerrar la temporada se emitan estos meses que quedan durante el otoño, o puede que incluso el regreso de 'Zom 100: Bucket List of the Dead' se vaya directamente a 2024.

Y viendo lo que pasó en su momento con 'NieR: Automata', también es posible que los últimos capítulos se emitan directamente del tirón para quitárselos cuanto antes. O también puede repetirse el caso de 'Golden Kamuy', y que directamente se empiece a emitir la temporada entera desde el principio para tratar de enganchar de nuevo a los espectadores.

En cualquier caso, la pausa va a ser gorda y veremos si no mata de todo el hype por 'Zom 100', porque venía prometiendo mucho y tiene un gran potencial. Y si queremos darle una oportunidad antes de que regrese, en Crunchyroll tenemos disponibles todos los capítulos del anime postapocalíptico que se han emitido hasta el momento.

