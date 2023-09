'Kagurabachi' se ha convertido en el 'Morbius' del anime: así es el nuevo manga que ya arrasa en la Shonen Jump y Manga Plus gracias a los memes

Desde que se formó el "Big Three" con 'One Piece', 'Naruto' y 'Bleach', los fans del manganime siguen buscando desesperadamente un trío de mangas que arrasen a ese nivel... o por lo menos uno que se les acerque en cuanto a impacto social. De vez en cuando hemos tenido posibles sucesores con el "Trío Oscuro" de la Shonen Jump, 'Kimetsu no Yaiba' o 'Boku no Hero Academia', pero ningún grupillo termina de cuajar del todo.

Así que ya centrándonos en títulos sueltos, entre memes y fans que se pasan hypeando nuevas series ha aterrizado 'Kagurabachi', el nuevo manga de la revista Weekly Shonen Jump.

Yakuzas, herreros, y una historia de venganza

Antes de que 'Kagurabachi' empezase a publicarse, empezó a generar bastante interés en internet porque se filtraron sus primeras imágenes y parte de la trama. Así que en su primer día en Shonen Jump+ logró superar las 200 mil visitas y se coló en el Top 10 de Manga Plus por delante de 'Spy x Family' o incluso 'Dragon Ball' y 'Boruto'.

Y aunque muchos lectores hayan terminado enganchándose al manga de Takeru Hokazono por interés genuino, los memes semi-irónicos de internet también han tenido mucho que ver. Porque incluso antes de que se estrenase el primer capítulo, en internet ya se referían a 'Kagurabachi' como "el mejor manga de todos los tiempos", "el nuevo Kimetsu no Yaiba" o "un digno sucesor del Big Three".

Los memes fueron saltando entre Reddit, X y Tik Tok y casi casi rozó la locura del bombo a 'Morbius' basándose en una única imagen de 'Kagurabachi' y una sinopsis algo genérica con un protagonista sombrío y estoico que busca venganza. Y llegado el momento, los memes y bulos del posible anime también comenzaron a rodar con supuestas filtraciones de que Mappa, Ufotable o incluso Netflix andan detrás de los derechos para hacer la serie de animación.

Pero al final... Pues el meme ha ido calando y quedándose atrás y el nuevo manga de la Shonen Jump se ha terminado convirtiendo en uno de los grandes bombazos de la revista con tan solo dos capítulos publicados.

Ahora bien, es un momento perfecto para que un manga como 'Kagurabachi' entre con fuerza en la Shonen Jump, que se está quedando tiritando de buenas novedades a largo plazo. 'Kimetsu no Yaiba' terminó hace años, 'Boku no Hero Academia' ya está en su recta final, e incluso los nuevos exitazos como 'Mashle' y 'Hell's Paradise' ya cerraron sus tramas y a 'Undead Unluck' le quedan dos telediarios.

Y aquí entra 'Kagurabachi', que viene de la mano de un autor nuevo en el medio. Es la historia de Chihiro, un joven muy serio que entrena en el arte de la espada junto a su padre, un famoso herrero. Chihiro sueña con convertirse en un gran fabricante de espadas para seguir con la tradición, pero un día la tragedia golpea a su familia y Chihiro buscará la venganza por encima de todo.

Habrá que ver si 'Kagurabachi' y Chihiro mantienen todo este bombo con sus siguientes capítulos, pero por ahora ha empezado por todo lo alto (aunque sea gracias a los memes). Porque la sombra de los "Big Three", 'Kimetsu no Yaiba' y el resto de mangas icónicos de la Shonen Jump es muy larga, así que a ver si consigue salirse de ella y no se estrella como 'Morbius' con su re-estreno.

En Espinof | Las mejores series a las que engancharte en Crunchyroll