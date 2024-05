Alaska habló del doblaje de 'Garfield' en 'El hormiguero' y reveló su relación amor-odio con los gatos. "Me salió un chorro de agua por la nariz"

Lo de poner famosos a doblar películas no tiene otra razón de ser que tener a alguien para invitar a 'El hormiguero' (ya que igual está más complicado que vengan Chris Pratt o Samuel L. Jackson). Así que, como no podía ser de otro modo, anoche Alaska fue a presentar la película de 'Garfield'.

"Me encantan los gatos y soy alérgica"

De los tres famosos que han doblado 'Garfield: La película', solo Alaska fue ayer a 'El hormiguero' (los otros dos son Santiago Segura y Pepe Rodríguez) a hablar de ella. La nueva película de animación de Sony Pictures adapta las viñetas de Jim Davis para explicar los orígenes del personaje, y de dónde viene su amor por la lasaña.

Lo que viene a ser de la película no hablaron mucho, aparte de decir que ya es "el mayor estreno del año en España" (no mencionaron datos, pero ha sido todo un logro, con 950.000 euros recaudados solo el primer día de exhibición), y hacer un único comentario sobre el doblaje: "Hago de la gata Jinx, que pasa de ser algo muy ronroneante y muy sensual a ser una histérica".

En relación a esto, la cantante reveló su relación amor-odio con los gatos: "Me encantan los gatos y soy alérgica. Me empezó la alergia teniendo siete animales en casa. Me acosté y me desperté alérgica, me salió un chorro de agua por la nariz". Lo que la llevó a pasarse fotografiando gatos su último viaje a Grecia y al Oráculo de Delfos (el mismo de la profecía de Edipo, sí):

"He estado muchas veces en Atenas. Ya lo he visto todo y lo he tocado todo. (En el último viaje) los gatos eran mi arqueología favorita. Lo que pasa en el Oráculo de Delfos, se queda en el Oráculo de Delfos. Los tres (ella y sus compañeros que hacen el viaje cada 10 años) tenemos una base de una creencia espiritual, todos tenemos algo que nos reconecta".

