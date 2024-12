Jim Carrey explica el motivo por el que ha vuelto a 'Sonic 3' después de anunciar su retirada. "Francamente, necesitaba el dinero"

Es posible que recordéis que no hace tanto Jim Carrey anunció que se retiraba del cine. No solo eso, sino que además reiteró, en plena gira de presentación de 'Sonic 2', que la única posibilidad de seguir adelante sería, según él mismo, que "los ángeles me trajeran un guion escrito en tinta dorada que me diga que es realmente importante que la gente lo vea". Ahora, Jim Carrey ha encontrado ese guion, porque ha vuelto a la actuación. Es, aparentemente, 'Sonic 3'.

You have to Carrey on

En la presentación de la película, entrevistado por AP (según recopila Variety), Carrey aclaró por qué había vuelto: "Lo de los ángeles era una hipérbole, sí. Volví a este universo porque puedo interpretar a un genio, lo que es bastante exagerado. Y, ya sabes, compré un montón de cosas y, francamente, necesitaba el dinero". Oye, ante todo la honestidad.

En su defensa hay que decir que desde 2020 ha sido constante en sus actuaciones: cada dos años, una nueva de 'Sonic', y ya está. En este caso, además, interpretará también a Gerald Robotnik, el abuelo del Doctor Robotnik, en un papel doble con el que -todo sea dicho- tiene pinta de que no se ha aburrido lo más mínimo.

Si en 2022 dijo "Siento que -y eso puede que sea algo que nunca vas a escuchar a otro famoso mientras el tiempo exista- ya tengo suficiente. He hecho suficiente. Soy suficiente", este año está más calmado. Porque él sabe, igual que nosotros, que volveremos a ver ese bigote de pega en 'Sonic 4' allá por 2026. Y no nos quejamos.

