'The Last of Us' (2x05). Intercambio de tortura física y emocional, y algún que otro descubrimiento científico

Cuando parecía que las palizas brutales se habían acabado y que lo único que nos revolverá las tripas serían las persecuciones de infectados, 'The Last of Us' nos vuelve a recordar que la violencia es algo inherente a la trama y que ningún personaje está libre de ejercerla.

El ejemplo más reciente que hemos tenido es el episodio 5 de la temporada 2, que repasaremos a continuación sin escatimar en SPOILERS de todo tipo. Y que incluye una secuencia que bien podría recordarnos a la de la muerte de Joel.

Acabamos de atravesar el ecuador de la temporada y seguimos acompañando a Ellie (Bella Ramsey) y Dina (Isabel Merced) por su montaña rusa emocional. El vínculo que las une es cada vez más profundo y es muy posible que tengan que renunciar a sus principios morales para conseguir vengar la muerte de Joel (Pedro Pascal).

De hecho, este capítulo marcará un punto de inflexión para Ellie, que tendrá que bajar a los infiernos para cumplir su objetivo, abandonando la poca inocencia que aún le quedaba.

Un hospital infestado

La trama continúa en un hospital y pronto se revela que una tal Elise (Hettienne Park) se vio obligada a matar a algunos de sus hombres, incluyendo a un tal Leon para asegurar el lugar y limpiarlo de infectados. Es el lugar donde comenzó a propagarse el Cordyceps, cuya expansión se pudo retener durante cierto margen de tiempo.

Justo después de saber acerca de esto, vemos a Ellie entonar 'Future Days' de Pearl Jam y pronto se marcha junto a Dina hacia ese hospital que, por supuesto, estará plagado de infectados. Aunque conviene asumir el riesgo de atravesar esos pasillos, porque al final se esconde Nora (Tati Gabrielle), miembro del grupo de Abby.

La muerte nos persigue

Después de ver a un grupo de serafitas muertos a la entrada y de un momento de sinceridad extrema en el que Dina le cuenta a Ellie quién fue la primera persona a la que mató -fue en defensa propia y después de ver morir a su madre y su hermana delante de sus ojos-, ambas se deciden a entrar.

Aquí veremos una épica escena de persecución, con una declaración de amor de por medio, y aparece una nueva especie de infectado más inteligente que los que hemos visto hasta ahora. Bueno, aparece más de uno, y ambas tienen que improvisar un plan de huida y distracción que las lleva prácticamente al final del camino.

Suerte que aparece Jesse (Young Mazino) en el último momento y las ayuda a escapar, dando pie a una nueva discusión que les hace tomar caminos separados de nuevo. Es más, después de una escena en la que vemos cómo torturan a un miembro de los serafitas, Ellie decide seguir adelante sin Dina -que es herida con una flecha antes de escapar de los soldados del Frente de Liberación- y avanza hacia el hospital, sabiendo que cada vez está más cerca de encontrar a Abby (Kaitlyn Dever).

Dulce (y cruel) venganza

Una vez dentro, Ellie se encuentra cara a cara con Nora, protagonizando una de las escenas más tensas del episodio. Le pregunta dónde está Abby, pero Nora no responde, aunque sí que la tortura emocionalmente, reconociendo que Ellie no debería haber visto cómo asesinaban a Joel y que a veces escucha sus gritos por la noche.

Lejos de llegar a algún tipo de tregua, Nora le dice que Joel "recibió su merecido" e intenta escapar. Mientras la persigue, Ellie descubre que el Cordyceps ahora se propaga por el aire y termina alcanzándola.

En el breve y tenso encuentro que protagonizan, Nora se da cuenta de que Ellie es la chica por la que Joel mató a todos, le cuenta que asesinó al padre de Abby, y descubre que Ellie es la persona de la que se rumorea que es inmune. La protagonista sigue preguntando por Abby y como Nora se niega a contarle nada, Ellie empieza a golpearla sin piedad con una tubería.

Un momento cumbre que nos ayuda a entender un poco mejor el estado mental en el que se encuentra Ellie tras la muerte de Joel. Porque aunque había varios desvíos del camino algo más racionales -como el de retroceder para proteger a Dina-, Ellie prefirió seguir adelante para vengarse. La furia se apodera de ella y actúa de la misma manera que lo hicieron antes tanto Joel como Abby.

Ellie sigue avanzando cegada por el enfado y aún a sabiendas de que podría perder todo lo bueno que aún le queda por el camino.

