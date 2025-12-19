Jim Jarmusch, sobre cómo le afectan las reacciones que genera su cine: "Si una película mía le gusta a mucha gente, es que hice algo mal"

Al margen de las convenciones, Jim Jarmusch siempre ha sido un cineasta que explora intereses que van desde la poesía modernista hasta el punk rock y los vampiros, creando películas que funcionan más como collages de experiencias y obsesiones personales que como narrativas lineales tradicionales.

Su obra más reciente 'Father Mother Sister Brother' está en esa línea, presentando un tríptico de historias ambientadas en Nueva Jersey, Dublín y París sobre familias que atraviesan las distintas etapas del envejecimiento. La película, con colaboradores habituales como Tom Waits y Adam Driver y nuevas incorporaciones como Vicky Krieps y Mayim Bialik, muestra la habilidad de Jarmusch para combinar lo cotidiano con lo excéntrico, entre patinadores, juegos de té y pequeñas maravillas del lenguaje y la cultura.

El enfoque y la visión de Jarmusch

Su última película se puede incluir como parte de una evolución natural dentro de su filmografía, logrando esa sensación de calma y reflexión que caracteriza a su cine, incluso después de los parones creativos y experiencias complicadas que vivió con los que financian sus películas.

Durante una entrevista con IndieWire, Jarmusch dijo que, sobre "la idea de capítulos, o antología, a veces son diferentes directores los que lo hacen, y es una forma cinematográfica, muy popular en los años 60 y 70 en Europa y en Italia. Pero también es una forma literaria para mí. Y no sé, simplemente me gusta”.

"Intentaba acumular elementos que se fueran construyendo sin que te dieras cuenta. Para que la tercera historia alcanzara un cierto nivel emocional, no uno dramáticamente emocional, sino un momento emotivo"

Después habló de 'Los muertos no mueren', recordando que "se volvió muy estresante por la presión financiera".

"Sentía que no me concentraba en la realización porque recibía llamadas durante el rodaje que me decían: 'No te van a pagar como guionista ahora porque te pasas del presupuesto'. Solo es el día 20. Y yo pensaba: '¿Qué demonios? Estoy intentando preparar una toma. Estoy intentando hacer una película'. Y se me acumulaba. Y después de la película pensé: 'Voy a ir al hospital si tengo que hacerlo así'. No vale la pena. Porque me estaba estresando mucho, y no tenía problemas de salud, pero sabía que si seguía con ese estilo de vida, acabaría allí. Así que, en lugar de eso, hice mucho Tai Chi y otras cosas".

También explicó que tiene "una manía rara: me encantan las críticas negativas. O… no diría que me encantan, pero esas son las que quiero leer", dijo, añadiendo que "siento que si a mucha gente le gusta una película que hago, es porque hice algo mal". "Busco a quienes no les gustó la película porque eso significa que sus percepciones fueron muy diferentes a las de quienes la hicimos. Me parecen muy interesantes. Evito las que son realmente positivas. No soy de los que se jactan de la apreciación de la gente", añadió.

