La temporada 4 de 'Los Bridgerton' ha terminado con la peor tendencia de la serie de Netflix. Por fin se les da espacio a historias como la de la Reina Carlota

Apenas hemos visto la primera parte de la temporada 4 de 'Los Bridgerton' pero ya ha quedado claro que la serie de Netflix todavía puede sorprendernos. Aunque los romances juveniles siguen siendo el centro de atención con la historia de Sophie y Benedict, la serie ha decidido dar un giro inesperado al dedicar tiempo y profundidad a otros personajes.

Por primera vez, no son solo los jóvenes los que tienen tramas románticas complejas: Lady Violet Bridgerton y Lord Marcus Anderson se han convertido en protagonistas de su propio arco narrativo, explorando una historia de amor que llega después de la pérdida, la madurez y las cicatrices de la vida.

Un romance inesperado

A diferencia de Sophie y Benedict, cuya historia se desarrolla como un cuento de hadas moderno, el romance entre Violet y Marcus aborda la mediana edad y sus complicaciones reales. Lady Violet enviudó años antes y Lord Anderson también perdió a su esposa mucho antes de esta historia, lo que hace que su relación tenga un peso emocional distinto y muy auténtico. Los desafíos a los que se enfrentan, desde la intimidad hasta los miedos de volver a amar, les dan una dimensión que raramente se explora en las series de época, convirtiéndolos en personajes entrañables.

Hasta ahora, los personajes mayores en 'Los Bridgerton' habían sido relegados a roles secundarios o funcionales, sirviendo principalmente como obstáculos o consejeros para los protagonistas jóvenes. La primera parte de la cuarta temporada rompe con esta tendencia al darles protagonismo y mostrar que sus vidas amorosas también merecen atención. La narrativa les permite tener voz propia y explorar relaciones de forma compleja, lo que marca un cambio positivo en la representación dentro de la serie.

La comparación con personajes como Lady Araminta Kenwood subraya este cambio: mientras Araminta se mantiene en el arquetipo de la madrastra rival y refuerza la historia tipo Cenicienta de Sophie, Violet y Marcus se presentan como una pareja con distinta. Su historia no depende de los dramas de la juventud, sino que existe de manera independiente, mostrando un tipo de romance que pocas veces se ve en series de este estilo.

Además, la serie aborda aspectos muy humanos y específicos de la edad adulta, como las dificultades sexuales y los miedos emocionales, integrándolos de forma natural en la narrativa. Esta atención a la realidad de los personajes más mayores no solo diversifica la serie, sino que también refleja la creciente importancia de incluir otras historias. Este enfoque vuelve a confirmar que 'Los Bridgerton' sigue evolucionando, haciendo que cada generación de personajes tenga su propio espacio y relevancia en la trama.

