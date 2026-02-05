Hace 52 años se estrenó una de las mejores películas de terror de la historia. Hoy A24 y Glen Powell van a convertirla en serie de televisión

Hace 52 años el mundo del cine se vio sacudido por el estreno de la extraordinaria 'La matanza de Texas', una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Desde entonces hemos visto otras ocho películas de la saga, pero la noticia ahora es que A24 y Glen Powell preparan la primera serie de televisión de esta franquicia.

Todos los detalles sobre la serie de 'La Matanza de Texas'

Lo cierto es que fue en septiembre de 2025 cuando la prestigiosa A24 se hizo con los derechos de la saga, pero ha sido ahora cuando desde The Hollywood Reporter aclaran que el primer proyecto fruto de ello va a ser una serie de televisión de 'La matanza de Texas'. Lo que nadie esperaba hasta ahora es que el ascendente Powell fuese a participar en ella, pero es que él mismo comenta lo siguiente:

'La Matanza de Texas' es una de mis películas favoritas. Marcó una generación de películas de terror y, más de medio siglo después de su estreno, sigue siendo una de las películas más emblemáticas de mi estado. Es un honor para mí que Barnstorm haya ayudado a abrir un nuevo capítulo para un título y una franquicia tan icónicos. Con una casa de lujo en A24 y el visionario cineasta JT Mollner, junto con nuestros socios productores de primer nivel, no podría haber soñado con un mejor equipo para una propiedad de ensueño.

Eso sí, la implicación de Powell se limita a las funciones de productor, pero siempre queda la posibilidad de que aparezca en una película basada en la saga que está en una fase inicial de desarrollo.

Por ahora, la prioridad es esta serie de televisión dirigida por JT Mollner, a quien debemos la muy estimulante 'Strange Darling' o el guion de 'La larga marcha'. Todo apunta a que 'La matanza de Texas' está en buenas menos. de hecho, Mollner ha destacado lo siguiente sobre el proyecto:

He declarado públicamente que no me interesa rehacer películas perfectas, y la original 'La Matanza de Texas' es una película perfecta. Tobe Hooper y Kim Henkel crearon algo audaz, transgresor y verdaderamente seminal que se mantiene incluso hoy como el referente del terror. Cuando surgió la oportunidad de una exploración extensa de este mundo, lo vi como una nueva forma de adentrarme en él, además de honrar el folclore existente. No puedo imaginar mejores aliados para este enfoque que A24. Es un verdadero honor.

De esta forma, 'La matanza de Texas' se convierte en la segunda mítica saga de terror en dar el salto a la pequeña pantalla de mano de A24, pues este 2026 llegará 'Crystal Lake', la precuela de 'Viernes 13'.

En Espinof | Las mejores películas de terror de todos los tiempos

En Espinof | Las mejores sagas de películas de la historia