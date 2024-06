'La matanza de Texas', la escalofriante historia real detrás de la obra maestra del cine de terror

Este 2024 se celebra el 50 aniversario del estreno de 'La matanza de Texas', una de las mejores películas de terror de la historia del cine. El principal impulsor de la misma fue el ya fallecido Tobe Hooper, quien además de dirigirla también escribió el guion junto a Kim Henkel. Aunque la historia que contaron aquí es ficticia, lo cierto es que se inspiraron en hechos reales.

Muchos sabrán ya que una de las inspiraciones de 'La matanza de Texas' fueron los crímenes cometidos por Ed Gein un par de décadas antes, pero lo cierto es que Hooper también admitió la importancia de la horripilante historia real de Elmer Wayne Henley Jr. a la hora de dar forma a esta obra maestra del cine de terror. Y además hubo otro evento que vivió en primera persona que sin duda dejó marcado al cineasta.

Hooper fue una de las personas que estuvo presente en la Universidad de Texas cuando Charles Whitman se puso a disparar indiscriminadamente desde la torre del reloj del campus justo después de haber asesinado a su madre y a su esposa. finalmente acabó con la vida de otras 14 personas e hirió a 31 más antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad de Austin. Sin embargo, los crímenes reales que dejaron una mayor huella en 'La matanza de Texas' fueron los casos anteriormente mencionados.

El caso de Elmer Wayne Henley Jr.

Robert Aramayo como Elmer Wayne Henley Jr. en un episodio de 'Mindhunter'

El propio Hooper reconoció que ver cómo arrestaban a Henley Jr. en 1973 dejó una profunda impresión en él, mientras que Henkel comentó lo siguiente en en una entrevista:

También me fijé en un caso de asesinato en Houston en ese momento, un asesino en serie que probablemente recuerdes llamado Elmer Wayne Henley. Era un joven que reclutaba víctimas para un hombre homosexual mayor. Vi algunas noticias donde dijo: "Cometí estos crímenes, y voy a aceptarlo como un hombre". Bueno, eso me pareció interesante, que él tenía esta moral convencional en ese momento. Quería que se supiera que, ahora que lo habían atrapado, haría lo correcto. Así que este tipo de esquizofrenia moral es algo que traté de construir en los personajes.

Henley Jr. fue condenado en 1974 a pasar 99 años en la cárcel cuando apenas tenía 18 años por su participación en varios de los crímenes cometidos entre 1970 y 1973 por Dean Corll, los cuales se tradujeron en el secuestro, la violación, la tortura y el asesinato de al menos 28 niños y adolescentes. El papel de Henley consistía en engañar a las víctimas para que fuesen a la casa de Corll, donde les esperaba un terror inimaginable.

Todo cambió el 8 de agosto de 1973, pues ese día tuvo un enfrentamiento que Corll que acabó llevando a que Henley disparase a Corll, acabando así con su vida. Poco después liberó a las víctimas que estaban allí y llamó a la policía, confesando además su participación en esa ola de crímenes. Por lo visto, Corll les pagaba a 200 dólares a su otro cómplice David Owen Brooks o a él por cada víctima que llevasen a su casa...

En el juicio celebrado en 1974, Henley fue condenado a cumplir seis condenas consecutivas de 99 años cada una, pero impugnó la sentencia y cuatro años después fue anulada. Tras un nuevo juicio, la condena fue prácticamente la misma, con la diferencia de que las seis condenadas de 99 años se aplicarían de forma simultánea y no consecutiva. Actualmente cumple todavía condena y en octubre de 2025 tendrá una nueva oportunidad de recibir la libertad condicional.

Los crímenes de Ed Gein

Steve Railsback como Ed Gein en 'Ed Gein'

Pocos asesinos reales han servido tanto de fuente de inspiración para el cine como Ed Gein, ya que sus crímenes también sirvieron hasta cierto punto como base para títulos tan inolvidables como 'Psicosis' o 'El silencio de los corderos'. Hooper reconoció que utilizó algunos elementos de su vida en la película y ahora vamos a hacer un pequeño repaso a la misma.

Gein nació en 1906, tenía una madre muy religiosa y era un niño tímido que solamente dejaba la granja familiar para ir a la escuela, siendo además castigado cada vez que intentaba hacer amigos. Su vida se complicó más tras las muertes de su padre en 1940, de su hermano en 1944 y de su madre apenas un año después. Se quedó solo en el mundo y su mente fue deteriorándose cada vez más.

No sería detenido hasta 1957, pero llevaba tiempo realizando actividades perturbadoras como profanar tumbas para robar huesos y piel humana -más tarde confesaría que hizo 40 visitas a cementerios locales entre 1947 y 1952 con ese propósito, aunque solamente 10 veces llegó a llevarse algo-, pero aún peor fue el hecho de confesar la muerte de dos mujeres, la primera cometida en 1954 y la segunda tres años después. Sin embargo, se sospecha que pudo ser el autor de varios crímenes más aún sin resolver, remontándose el primero hasta 1947.

Inicialmente, se dictaminó que Gein no era mentalmente apto para ser juzgado, se le diagnóstico esquizofrenia y fue enviado a un hospital psiquiátrico. Los médicos dictaminaron en 1968 que ya era apto para enfrentarse a la justicia, siendo encontrado culpable en el primer juicio, pero en el segundo se sentenció que no era culpable por su locura, siendo enviado de nuevo al hospital psiquiátrico, donde pasó el resto de sus días hasta su muerte en 1984.

Eso sí, los vecinos de Plainfield, una localidad del estado de Wisconsin, no se tomaron nada bien lo sucedido, pues su casa fue destruida por un incendio en marzo de 1958, poco antes de que sus posesiones fuesen a ser subastadas, existiendo el miedo de que el lugar se convierta en una atracción para turistas morbosos. Nunca llegó a descubrirse la causa exacta de lo sucedido, pero Gein reaccionó con indiferencia al enterarse de lo sucedido.

El doctor macabro y la ferretería

Los fans de 'La matanza de Texas' recordarán que Leatherface usa una máscara hecha con piel humana, algo que muchos también atribuyen a las atrocidades cometidas por Ed Gein -a fin de cuentas construyó objetos con piel humana como sillas tapizadas o un cinturón hecho con pezones, llegando a confesar a la policía que se ponía una camiseta hecha con piel humana en el interior de su hogar-. Sin embargo, la inspiración de Hooper aquí fue otra, ya que un doctor amigo suyo llegó a la conclusión mientras estaba estudiando que usar la piel de un cadáver para una máscara de Halloween era una idea brillante. Eso sí, el cineasta nunca desveló la identidad real de dicho médico.

Además, no fue la única experiencia personal que marcó 'La matanza de Texas', pues en el libro 'The Texas Chain Saw Massacre: The Film That Terrified A Rattled Nation', su autor Joseph Lanza desvela que el génesis de la película está en una visita de Hooper a una abarrotada ferretería en 1972 "receloso del espíritu navideño y desesperado por una salida. Al ver un montón de sierras mecánicas en un expositor vertical, fantaseó con la idea de abrirse paso entre el enjambre de consumidores. Reprimió su sueño de un baño de sangre navideño, pero una vez que escapó y llegó de nuevo a su casa, las visiones de sierras de cadena giraron en su cabeza, desencadenando una reacción en cadena de ideas para historias".

