Llevaba semanas esperándola, pero por fin ha llegado La Escena de la temporada en 'Hacks'. Es la recompensa que ansiaba después de tantos altibajos emocionales

Además de la cita obligada cada lunes con los nuevos episodios de 'The Last of Us', a los fans de la comedia tampoco se les escapa los jueves el capítulo semanal de 'Hacks'. Una serie formidable que en su sexto episodio de la temporada 4 nos ha regalado la que ya es una de las mejores escenas de la serie. Se comentará a continuación, así que las siguientes líneas estarán plagadas de SPOILERS.

Después de muchas idas y venidas y puñaladas por la espalda, Ava Daniels (Hannah Einbinder) y Deborah Vance (Jean Smart) vuelven a ser enemigas acérrimas en los últimos episodios. Ava chantajeó a Deborah para que la convirtiera en la guionista principal de su programa, pero al conseguir el trabajo de sus sueños, también se cargó la confianza que había depositado en ella.

Algo que nos duele ver como espectadores, porque a pesar de que Deborah suela comportarse de una manera similar, Kiki -la amiga de Ava- tiene razón: eso no quiere decir que Ava tenga que transformarse en una persona que no es para conseguir sus objetivos.

Por eso mismo, gran parte de la cuarta entrega hemos asistido a un intercambio de miradas asesinas y lanzamiento de cuchillos por parte de las protagonistas. Una especie de guerra fría que ha terminado en la confrontación que llevábamos semanas esperando. Porque aunque sea divertido ver cómo se pelean, también es fascinante ver cómo se reconcilian las protagonistas.

La tensión se desborda en un clímax perfecto

Cuando Cher deciden llamar a Ruby (Lorenza Izzo) para sustituir a Cher, Ava intenta hacer todo lo posible para impresionarla, pero Deborah hace una de las suyas y la deja en evidencia. Y, por si fuera poco, Ava se da cuenta de que sus propios guionistas tienen un grupo de chat donde no la han incluido y todos los frentes abiertos que tenía se van a pique de repente.

Por otro lado, Deborah también tiene lo suyo, porque al parecer su hija DJ (Kaitlin Olson) no ha contado con ella para asistir al nacimiento de su primer nieto, acaban de atacar a su perro y también le acusan de ser una trepa.

Es por eso que, cuando Ava pierde los estribos y se marcha del estudio enfadada, Deborah la sigue hasta la playa, donde ambas nos dejan una secuencia para el recuerdo que evidencia que tienen una de las amistades más bonitas de la televisión actual.

En palabras de Hannah Einbinder

"Fue un punto de inflexión", reconocía la propia Hannah Einbinder en una entrevista de Variety sobre el rodaje de la secuencia, añadiendo que también fue "realmente sanador". También comentó cómo fue abordar como actriz el momento en el que Ava sufre una crisis emocional tan importante.

"Tiene muchas capas. Creo que se resiste a dejarse llevar. Creo que quiere creer a Deborah y que está agotada por un colapso muy repentino. Y creo que todo eso está sucediendo a la vez, de manera simultánea. Intenté representar esas capas lo mejor posible".

Después, habló del papel de Deborah y de lo que significa para Ava, observando que "Deborah siente que, pase lo que pase, nunca podrá perder a Ava" y que esta escena es "una prueba que la obliga a comprender realmente cuánto significa [Ava]".

"Hay un momento en el que Ava cree que van a llegar a una tregua. Es muy pronto en la temporada, pero está realmente lista para acabar con este conflicto. Y es Deborah quien resiste. Deborah lo sabe. Sabe que la está castigando; esa es su manera de actuar. Así que la pelota está realmente en su tejado cuando se trata de ceder y acudir a Ava para decirle: 'Acabemos con esto'".

Para la actriz, "Deborah puede hacer lo que quiera. Puede abofetear a Ava. Puede despedirla. Puede mentirle. Después de todas estas cosas graves que ya han ocurrido... El hecho de que Ava siga ahí y sea tan fiel a ella... Parece que no hay límites y Ava le demuestra que sí, que sí que los hay. Y creo que eso la devuelve a la realidad".

En un momento de la escena, Deborah se lanza al mar sin pensarlo, creyendo que Ava está intentando acabar con todo, para tratar de evitar lo peor. "Mira a Deborah Vance, empapada tras salir del océano por la noche. Es un gesto grandioso", recuerda Einbinder. "Ava sabe que eso tiene mucho que ver con la desesperación. Es un acto enorme de devoción".

"Eso es en gran medida lo que intenté predecir de la cara que puso al principio, cuando Ava le dice a Deborah: 'Gracias por intentar salvarme la vida. Sé que es uno de tus mejores abrigos'. Sea lo que sea que signifique esa frase, creo que Ava está entendiendo de verdad que Deborah Vance se acaba de meter en el mar por ella. Y eso significa muchísimo".

El broche final

Sin embargo, lo que más me caló no fue eso, sino las palabras que le dedica Deborah a Ava al final de la escena. Cuando parece que por fin se acabaron las peleas. "No puedes rendirte así como así", dice Deborah, insistiéndole a Ava en que se acabará arrepintiendo si lo hace y disculpándose a su manera.

"Ya no sé cuál es tu voz", le responde Ava, admitiendo que sigue sin estar muy segura de poder hacer bien su trabajo. Sin embargo, a Deborah no parece preocuparle. "Tú eres mi voz”, le suelta, en un arrebato de sinceridad que será imposible de olvidar para los fans.

De hecho, puede que haya pasado una semana y sigan pasando los días y sigamos sin superar esa secuencia final. Todo un regalo que tenía bien guardado esta temporada.

