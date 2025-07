La película basada en un videojuego más salvaje de los últimos años presenta su secuela con un espectacular tráiler

Warner acaba de lanzar el espectacular tráiler de 'Mortal Kombat 2', la secuela de la película basada en un videojuego más salvaje de los últimos años. Y este adelanto promete que sus responsables van a superarse a sí mismos para ofrecernos uno de los pasatiempos más desatados de lo que queda de año, ya que su estreno está fijado para el 24 de octubre de 2025.

Una de las grandes novedades de esta segunda entrega es el fichaje de Karl Urban para dar vida a Johnny Cage, uno de los personajes más populares del famoso videojuego. En el tráiler tiene ya varias oportunidades para lucirse y que quede claro que la estrella de 'The Boys' también va a dejar su huella en 'Mortal Kombat II'.

Cambio de guionista

Detrás de las cámaras volvemos a tener a Simon McQuoid, pero en el guion sí hay cambios, ya que la primera entrega estuvo firmada por Greg Russo y Dave Callaham, mientras que aquí esa tarea ha recaído en Jeremy Slater ('The Umbrella Academy'). Teniendo en cuenta que el guion era uno de los apartados más flojos de 'Mortal Kombat', me alegro de que ahí no hayan optado por no tocar nada.

El reparto de 'Mortal Kombat II' se completa con la participación de Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan -el gran protagonista de la primera entrega-, Damon Herriman, Chin Han ,Tadanobu Asano, Hiroyuki Sanada y Joe Taslim.

