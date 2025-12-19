La película de 'Kimetsu no Yaiba' se lleva un palo en China. Las tensiones con Japón detienen el asalto a la taquilla de Tanjiro mucho antes de lo esperado

Desde que se estrenó en verano, 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' ha ido reventando la taquilla mundial logrando récords que ninguna otra película de anime había conseguido hasta el momento. Incluso había logrado convertirse en la primera película japonesa en lograr más de 100 mil millones de yenes en recaudación a nivel internacional, pero ahora su monumental asalto a la taquilla ha recibido un revés complicado en China.

Se acabó lo que se daba

'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' también se ha estrenado en China con muy buenos números, arrancando el 15 de noviembre y logrando una recaudación de 354 millones de yuan (unos 42,93 millones de euros) durante su primer fin de semana. Y aunque se esperaba que continuase su andadura un tiempo más finalmente el gobierno chino ha decido no extender su tiempo en taquilla durante más tiempo.

Las películas extranjeras disponen de un tiempo limitado en los cines chinos, pero normalmente a las películas que resultan un bombazo comercial se les concede una extensión que permite que permanezcan en las salas unos treinta días más, o incluso más tiempo.

Otras películas de anime han conseguido en su momento permanecer en la cartelera china durante meses, y los 675 millones de yuan (unos 81,86 millones de euros) que ya acumula 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' deberían haber podido asegurar esta extensión. Sin embargo, Tanjiro Kamado ha llegado a China en un momento un poco tenso en las relaciones entre diplomáticas entre China y Japón, lo que habría torpedeado su tiempo en cines.

La cosa ha estado caldeada este mes y la situación empezó a escalar a principios de noviembre cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, hizo ciertos comentarios sobre Taiwán que no sentaron bien en China. Y, como respuesta, el gobierno chino empezó a cancelar actuaciones de artistas japonesas y denegar proyecciones de futuras películas japonesas.

Aunque 'Kimetsu no Yaiba' no se llevó el golpe inmediato, parece que el que se le haya denegado la extensión habitual es un efecto directo de este momento tan tenso entre los dos países. Según Mao Ning, un representante del Ministerio de Exteriores chino, los comentarios de la primera ministra japonesa "han herido los sentimientos del pueblo chino", así que el que ha pagado el pato ha sido Tanjiro.

Se esperaba que gracias a la taquilla china 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' terminase de llevarse el empujón necesario para pasar la frontera de los mil millones de dólares a nivel mundial. Habría sido la primera película de animación japonesa en lograrlo, pero sin este mercado parece que se ha quedado varada por el momento alrededor de los 800 millones.

