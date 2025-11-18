'Kimetsu no Yaiba' bate otro récord de taquilla imposible para el cine japonés y ha abierto la puerta a que otros animes se estén comiendo el mundo

Estos últimos meses están siendo increíbles para las películas de anime en cine. Porque ya sabemos que 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita', ha roto todos los récords posibles para una película de anime en taquilla y también ha llegado incluso a convertirse en la película extranjera más taquillera de Estados Unidos.

Ahora Tanjiro Kamado ha ido un paso más allá y ha roto otra barrera más para el cine japonés.

La fortaleza imparable

Porque aunque se estrenó en julio en Japón, 'La fortaleza infinita' ha ido poco a poco sumando estrenos internacionales y se resiste a dejar los cines... Así que los números siguen aumentando. Además de mantenerse en cartelera en Japón, la andadura internacional de lo nuevo de 'Kimetsu no Yaiba' está siendo de oro y ya ha supuesto un nuevo récord que ninguna película japonesa había conseguido antes: es la primera película japonesa que supera los 100 mil millones de yenes a nivel internacional.

Cuando se cerró el fin de semana del 16 de noviembre, 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' había recaudado un total a nivel mundial de 106.370.568.950 yenes (591.313.992,79 euros) con 89.177.796 entradas vendidas. La segunda película japonesa más taquillera internacionalmente era 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito', que incluso con los reestrenos se había quedado en los 75 mil millones de yenes.

Sumando tanto la taquilla japonesa como la internacional, 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' ya acumula 629.813.175,87 euros (según los datos actualizados de Box Office Mojo), con lo que ya se ha convertido internacionalmente en la quinta película más taquillera de todo 2025.

El anime factura

Aunque 'Kimetsu no Yaiba' ha abierto la veda, este otoño estamos viendo una situación que hace años era casi impensable: varias películas de anime se estrenan internacionalmente a la vez y son tremendos taquillazos. Después de 'La fortaleza infinita' llegó 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze', que también ha hecho unos números tremendos, pero para completar el trío de oro ahora también tenemos 'Jujutsu Kaisen: Ejecución'.

Este es un caso un poco más particular, porque el regreso de Yuji Itadori no es una película al uso, sino una película recopilatoria que resume los eventos más importantes de la segunda temporada de la serie y muestra un adelanto de la tercera temporada. Pero los fans de 'Jujutsu Kaisen' no se lo han querido perder y en España 'Ejecución' se ha colado en el segundo puesto de la taquilla con una recaudación de 581.000 euros.

Solo la ha superado 'Ahora me ves 3', que también estaba de estreno y se ha embolsado 930.000 euros en la taquilla española. Aún así, a 'Jujutsu Kaisen' también le está yendo de miedo este fin de semana se ha embolsado unos 10 millones de dólares internacionalmente. Habrá que estar pendientes durante las próximas semanas, también con el próximo estreno de 'Scarlet' de Mamoru Hosoda, pero los taquillazos de anime ya son cada vez menos la excepción y más una norma.

