'Jujutsu Kaisen' casi acabó con la salud de su autor, aunque consiguió recuperarse gracias al creador de 'One Piece'. Ahora le ha devuelto el favor de la mejor manera

Es difícil contentar a los lectores que llevan años siguiendo un manga, y el final de 'Jujutsu Kaisen' dejó desinflados a gran parte de los fans. Entre resoluciones sacadas de la nada, plot twists y un desenlace abrupto con muchos cabos sueltos, parecía que Gege Akutami estaba ansioso por cerrar su manga cuanto antes.

Pero lo cierto es que el mangaka estaba lidiando con problemas de salud bastante serios mientras trataba de poner punto y final a su obra.

De hiato en hiato

De hecho, durante las últimas etapas de 'Jujutsu Kaisen', el manga pasó por varios hiatos debido a la salud de Akutami y los parones eran bastante habituales. Akutami incluso estuvo hospitalizado en 2024 por una apendicectomía, y ahora ha reconocido que "su salud se desmoronó" en los últimos arcos del manga.

Aunque, según ha revelado el propio Akutami, si pudo recuperarse fue gracias a Eiichiro Oda, el autor de 'One Piece', quien le recomendó un hospital concreto en el que tratarse. Desde entonces, Akutami ha estado buscando la manera de devolverle el favor, y la oportunidad finalmente le ha llegado con las ilustraciones de los Gorosei que ha realizado para el juego de cartas de 'One Piece'.

"Hacia el final de 'Jujutsu Kaisen' seguía poniéndome malo, y fue gracias al maestro Oda que me recomendó un hospital excelente que me pude recuperar. Después de terminar 'Jujutsu Kaisen' quería darle las gracias, pero no se me ocurría ningún regalo apropiado, así que decidió pagarle con estas ilustraciones", dijo Akutami, como recoge sandman en X (Twitter).

Estas ilustraciones muestran por primera vez a los ancianos del Gorosei con sus formas de animales míticos a todo color. Akutami ha trabajado con la supervisión de Oda, que le reveló las paletas de color de cada personaje y dejó al creador de 'Jujutsu Kaisen' con un interesante desafío.

"Estoy muy contento de haber podido dibujar a Nusjuru. Me quedé de piedra cuando recibí las especificaciones de color de los cinco personajes, pero el proceso de usar unos colores que no se me habrían ocurrido por mi cuenta fue una experiencia increíble", explicó el mangaka.

La salud de Akutami ha sido un tema candente entre los fans de 'Jujutsu Kaisen', y parece que la teoría de que fue la razón por la que se apresuró el final cobra cada vez más fuerza. Akutami también ha hablado en el pasado de que tiene ideas para más mangas, así que esperemos que se cuide bien y su nueva obra no le deje más tocado.

