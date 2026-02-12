Número 1 de Prime Video en más de 170 países. La saga de películas que ha hecho historia en Amazon con más de 100 millones de visualizaciones

Desde Prime Video han querido sacar pecho al anunciar que la franquicia Culpables suma ya más de 100 millones de visualizaciones en la plataforma de streaming de Amazon. Eso se debe a que la trilogía basada en los libros de Mercedes Ron ha sido número en más de 170 países, demostrando así que su interés iba mucho más allá de su España de origen.

Todos los datos del éxito de la saga Culpables

De hecho, Nicole Clemens, la jefa de originales internacionales de la plataforma, ha desvelado que más del 90% de los espectadores que han tenido 'Culpa mía', 'Culpa tuya' y 'Culpa nuestra' vienen de fuera de nuestro país y que se trata de "una audiencia global increíble para una franquicia en español".

Lo que no han concretado ha sido la audiencia concreta de cada una de las tres películas, pero la media supone que al menos se superen los 33 millones de espectadores. Es un buen dato, pero también es un recordatorio más de que Prime Video sigue lejos de poder competir de tú a tú con Netflix.

¿Queréis una prueba? Allí la película española más vista de la historia es 'La sociedad de la nieve' con una audiencia estimada de 98,5 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días. En segunda posición estaría 'Nowhere' con 85,7 millones, mientras que en tercer lugar encontramos a 'El hoyo' con 82,8 millones.

Además, Clemens aprovechó la ocasión para anunciar la primera adaptación de Hollywood de una novela de Ron. La elegida es '30 Sunsets para Enamorarte', primera entrega de la saga Bali que comenzó a publicarse en 2023.

Por último, Prime Video anunció también que 'Culpa nuestra' es el original de habla no inglesa más visto de de la plataforma durante el último año, superando a la serie alemana 'Maxton Hall: Un mundo entre nosotros' y al thriller bélico 'El tanque'. Por cierto, no es la única presencia española en el top 10, ya que la sexta posición la ocupa 'Dímelo bajito'.

