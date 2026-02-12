Hoy en TV, la impresionante película de ciencia ficción de casi 300 millones del director de ‘F1’ y ‘Top Gun: Maverick’

En un periodo de Hollywood donde se han descuidado los directores artesanos, Joseph Kosinski se ha conseguido establecer cómo uno de los más sólidos con blockbusters efectivos hasta la médula como ‘Top Gun: Maverick’ y la reciente ‘F1’. Espectáculos bien medidos y construidos con bases aprendidas de películas como ‘Oblivion’.

La Tierra olvidada

Kosinski dirige a Tom Cruise en uno de sus pocos amagos hacia lo original en una obra de ciencia ficción distópica visualmente impresionante. Una película que amasó casi 300 millones de dólares en taquilla (alrededor de 287 millones) que se va a poder ver hoy en televisión a través de Be Mad a partir de las 22:30 (también en streaming a través de SkyShowtime).

La Tierra quedó devastada hace 60 años a causa de una gran guerra contra invasores del espacio, causando desastres naturales que obligaron a la evacuación de los humanos. Ahora Jack Harper, un antiguo marine, baja diariamente a la superficie del planeta para extraer recursos naturales todavía aprovechables y patrullar posibles amenazas. Sin embargo, en una de sus misiones se topará con descubrimientos que le harán replantearse su visión del mundo.

Kosinski recupera una idea de cómic que nunca se llegó a publicar, pero exploró antes de dar el salto a ser cineasta. Aquí despliega de nuevo un exquisito gusto para diseñar espacios y atmósferas, exhibiendo su formación como arquitecto antes de decidir desarrollar su pasión por el cine.

Lo visual es el gran punto a favor de ‘Oblivion’, ya que estamos ante un director con gran talento para ensamblar efectos especiales impresionantes con texturas humanas minimalistas. Una interacción entre lo tecnológico y lo metálico con la fragilidad del individuo que queda un poco lastrada por un guion mucho más arquetípico.

Aun quedaría para los blockbusters donde Kosinski convertiría los clichés en algo a explotar para hacer los espectáculos más sólidos. Aquí encontramos cimientos sólidos que le consolidarían como profesional en la industria, y desarrolla una buena afinidad con un Cruise que muestra de nuevo que puede liderar proyectos de esta envergadura.

