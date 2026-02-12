"Que le den al cáncer". Todo Hollywood llora la triste muerte de James Van Der Beek, desde Sarah Michelle Gellar hasta Kevin Smith

La tristísima muerte de James Van Der Beek ha conmocionado a todo Hollywood. El protagonista de 'Dawson Crece', que llevaba padeciendo un cáncer colorrectal desde 2023, se ha ido a los 48 años, y todos los que alguna vez colaboraron con él han honrado su memoria hablando sobre el gusto que fue tenerle en su vida.

Un final apresurado

"Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la naturaleza sagrada del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo", ha afirmado su familia en el post de Instagram que servía para despedirle, al que han seguido multitud de reacciones en redes sociales. A este post han respondido personalidades como Hillary Swank, Zachary Levy, Kristin Chenoweth o Reese Witherspoon.

Sarah Michelle Gellar, protagonista de 'Buffy Cazavampiros', ha escrito en los comentarios "Estoy muy triste por vuestra hermosa familia. Aunque el legado de James siempre perdurará, esta es una gran pérdida no solo para vuestra familia, sino para el mundo entero. Que le jodan al cáncer" Chad Michael Murray ha destacado el legado del actor, afirmando "James era un gigante. Sus palabras, su arte y su humanidad nos inspiraron a todos a ser mejores en todos los sentidos. Que Dios os bendiga".

Paul Walter Hauser ha añadido la imagen del dinero que recaudó para el tratamiento del cáncer de Van Der Beek (14.434 dólares) junto al texto "Te quiero, James. Sé que estás en el cielo, rodeado de amor. Los Van Der Beek estarán en nuestras oraciones diarias y recaudaremos dinero para apoyar a tu hermosa familia. Gracias por tu trabajo y por ser uno de los buenos". Por su parte, Roger Avary, que trabajó con él en 'Las reglas del juego', ha escrito "Nunca he conocido a nadie como él, y rara vez he sentido una conexión tan estrecha en el trabajo. Estoy desconsolado por su pérdida, y mis pensamientos y oraciones están con su esposa e hijos. Que Dios te bendiga, James. Te querré siempre".

Kevin Smith, más prosaico, ha contado la historia de cómo le convenció para aparecer en 'Jay y Bob el Silencioso contraatacan'. "Le conocí hace 25 años este mes. James ya era muy famoso por 'Dawson Crece' y 'Juego de campeones', pero decidió arriesgarlo todo interpretando una versión caricaturesca de sí mismo junto a Jason Biggs en la falsa película 'Bluntman and Chronic', como protagonista. Le dije lo importante que era para nosotros y, con su dulzura y sarcasmo habituales, James bromeó diciendo: 'Solo lo hago porque quiero salir también en la secuela'".

James no solo nos prestó su nombre y su fama, sino que vino a JUGAR, creando momentos memorables en películas olvidables. Una de las mejores cosas que se pueden hacer por una persona es soñar sus sueños con ella o para ella, así que siempre recordaré a James como la superestrella generosa, divertida, cálida y modesta que me ayudó dos veces a hacer realidad mis sueños, con 18 años de diferencia. Cuando le pedí que participara en 'Jay y Bob el Silencioso: el reboot', James escribió: "Como una cigarra, resurjo para trabajar contigo cada 18 años". Hoy me entristece darme cuenta de que nunca volveremos a tener esa oportunidad. Vivimos bajo la falacia de la justicia, como si de alguna manera tuviéramos derecho a una vida larga. Dicho esto, a riesgo de parecer estúpidamente obvio, James era simplemente demasiado joven para morir.

Jason Biggs, su compañero en aquellas películas, ha contestado afirmando "Bonitas palabras, Kev. Qué tío más grande". Chris L. McKenna ha recordado en Twitter otra anécdota: "Originalmente yo iba a salir en 'Juego de campeones', pero me reemplazaron por él después de que su serie terminara. Le envidié y le guardé rencor, pero acabé admirándole y respetándole de verdad como actor, hombre y padre. Era muy especial". Por su parte, Ben Stiller, que no llegó a trabajar con él, ha escrito su particular panegírico: "Esta noticia me entristece mucho. No conocía realmente a James Van Der Beek, pero se podía sentir su corazón. Qué gran pérdida, y qué valiente y decidida fue su elección de ayudar a las personas a través de su experiencia. Parecía una gran persona y un hombre de familia cariñoso, y le dio mucho al mundo. Envío mi amor a su familia".

Solo cabe esperar que se supiera tan querido como realmente lo era. Que descanse en paz.

En Espinof | El streaming es el presente, pero me parece que aún tiene mucho que aprender del videoclub

En Espinof | Las series más esperadas de 2026