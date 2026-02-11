La entretenidísima película de Netflix que con 104 millones de visualizaciones en 24 días se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma

Hace poco más de un mes que empezó el año, pero Netflix ya ha conseguido su primera producción original con más de 100 millones de visualizaciones. Al principio parecía que se honor iba a ser para la miniserie 'Él y ella', pero finalmente ha sido 'El botín', el entretenidísimo thriller liderado por Matt Damon y Ben Affleck, el que se haya el gato al agua.

El gran éxito de 'El botín'

En concreto, 'El botín' ha conseguido 104 millones de visualizaciones durante sus primeros 24 días disponible en Netflix, un hito al alcance de pocos largometrajes de la plataforma. Ya veremos cuál acaba siendo su marca a 91 días, la principal métrica de Netflix, pero su ritmo ha bajado ya de forma sustancial, pues durante la semana del 2 al 8 de febrero sumó solamente 7,4 millones adicionales.

Por tomar como referencia una película que arrancó con datos similares el año pasado, 'De vuelta a la acción' acumuló 121,1 millones de visualizaciones durante sus primeros 28 días y finalmente en los primeros 91 se quedó en 147,2 millones, lo que la sitúa como la séptima película de habla no inglesa más vista de Netflix.

Si 'El botín' mantiene la misma tendencia con respecto a 'De vuelta a la acción', eso supondría que el thriller dirigido por Joe Carnahan se quedaría en 126,4 millones durante sus primeros 91 días. Un dato excelente para un largometraje que se dice que costó 100 millones de dólares, una cifra sensiblemente inferior a los casi 159 millones gasto neto que tuvo la plataforma en la comedia de acción liderada por Cameron Diaz y Jamie Foxx.

Por cierto, el éxito de 'El botín' en Netflix tiene una consecuencia adicional para toda la gente que hizo la película, ya que Damon y Affleck consiguieron que la plataforma hiciera algo nunca visto hasta ahora: pagar un bonus adicional según el buen funcionamiento que tuviese. No se sabe cuál será la cantidad, pero seguro que ninguno de los trabajadores hace ascos a algo así.

