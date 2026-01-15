Netflix no quiere quedar mal delante de Matt Damon y Ben Affleck y hará una excepción con los sueldos de su nueva película

Hollywood nos han dejado claro que se han perdido cosas con el cambio al streaming. En 2024, Matt Damon explicaba cómo la decadencia del mercado doméstico en pos del auge de las plataformas ha influenciado el tipo de películas que se hacen y cómo se hacen. Además de perder las ganancias de los DVDs, los famosos pagos residuales es otro dolor de cabeza en cine y televisión. Ahora, Ben Affleck y Matt Damon han logrado convencer a Netflix de que cambie su forma de compensar a los trabajadores en su nueva película.

El sistema de pagos residuales en streaming es frecientemente criticado por ser menos lucrativo para los actores que la TV tradicional. El streaming usa un sistema de tarifas fijas, mientras que reposiciones en televisión de películas o series podían escalar acorde al éxito de la obra en sí. En los últimos años hemos visto muchas series clásicas encontrar una segunda vida como 'Gilmore Girls', por la cual Lauren Graham afirmaba que recibió "solo amor". Por otro lado, este sistema es incluso menos conveniente para técnicos, que se llevan un único pago por adelantado acorde al servicio prestado.

De cara a 'The Rip', la película de Joe Carnahan producida por Affleck y Damon, se busca compensar no solo a los actores sino a todo el equipo técnico que ha trabajado en hacerla realidad. Así, los 1.200 trabajadores de esta producción de alrededor de 100 millones recibirán un bonus en base al rendimiento de la película. La cantidad no se ha revelado, pero ambas partes parecen estar satisfechas con ella.

Nada de esto habría pasado si el thriller no estuviera producido por Artists Equity. La productora de Affleck y Damon se mantiene activa desde 2023 con el estreno de 'Air', y su misión de empresa busca "reimaginar la relación entre los artistas, el estudio y el distribuidor". Affleck le decía al New York Times que este nuevo trato va en sintonía con lo que buscan con su productora. "Queríamos instaurar la equidad y abordar algunos de los problemas reales que son urgentes y relevantes para nuestra industria".

Del lado de Netflix nada apunta que esto vaya a ser algo más que un buen gesto de una vez, aunque si la cosa sale bien quizás otras productoras empiecen a ejercer las mismas presiones con el streamer. Sarandos se limita de momento a apoyar públicamente una propuesta de "alguien que tiene en mucha estima este negocio". Cómo de bien tiene que salir la cosa no lo sabemos, por supuesto. Estas métricas de éxito son tan opacas como todo en el streaming, pero se averiguará haciendo un análisis durante los primeros 90 días. Así que si de estreno la vemos en el top 10 de la plataforma podemos suponer que todos esos trabajadores se van a llevar una alegría.

