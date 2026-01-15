Hoy en Netflix, la película de ciencia ficción más cara de la historia con un coste de 584 millones

En Netflix no tienen problemas en invertir todo el dinero que sea necesario para hacer una película -ahí tenemos el ejemplo de la carísima 'Estado eléctrico'-, pero todavía no hay ninguna que esté a la altura de los títulos más caros de Hollywood. Sin embargo, lo que sí puede hacer es conseguir que algunos de ellos acaben en su catálogo, que es lo que ha sucedido ahora en el caso de 'Jurassic World: Dominion', la película de ciencia ficción más cara de hacer de todos los tiempos.

Además, el éxito de 'Jurassic World: Dominion' en Netflix España ha sido instantáneo, hasta el punto de que ha destronado con facilidad al último fenómeno cinematográfico de la plataforma para hacerse con el número 1. Una nueva demostración del poderío de esta franquicia entre el público, pues ya en taquilla consiguió una recaudación de 1.004 millones de dólares.

Mucho ruido y pocas nueces

Lo que no está claro es hasta qué punto la entrega final de la trilogía liderada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard fue un triunfo comercial para Universal. El motivo es que el coste de la película se disparó hasta los 584 millones de euros, convirtiéndose así en el largometraje más caro de hacer de la historia del tiempo. O al menos lo es de entre todos los que hay datos fiables al respecto.

Eso sí, el gasto final de Universal acabó siendo bastante más reducido, ya que los beneficios fiscales que ofrecía el gobierno de Reino Unido rebajaron su presupuesto final hasta los 465 millones de dólares. Sigue siendo una cantidad impresionante y muy difícil de rentabilizar.

En el caso de 'Jurassic World: Dominion' hay varios detalles que explican este gasto desmesurado. El primero que ya era una saga bastante cara de por sí, a lo que hay que añadir que Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum seguro que exigieron un sueldo generoso para regresar. Además, el rodaje se vio impactado de lleno por la pandemia de coronavirus, lo cual provocó varios retrasos que elevaron aún más la inversión del estudio.

Personalmente creo que 'Jurassic World: Dominion' es la peor película de toda la franquicia, pues lo tenía todo para ser una aventura única y diferente al resto, pero a la hora de la verdad es un espectáculo bastante hueco que dejaba claro que lo mejor era pasar página. Y es que 'Jurassic World: El despertar' no es ninguna maravilla, pero sí supone una mejora clara.

