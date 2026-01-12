Número 1 de Netflix en 69 países. Una encantadora película inspirada en uno de los mejores trabajos de Rob Reiner

Hace poco os hablábamos de la nueva miniserie que estaba arrasando en Netflix y ahora toca hacer una parada en el nuevo fenómeno de la plataforma. Y es que hay una encantadora película inspirada en 'Cuando Harry encontró a Sally', uno de los mejores trabajos del recientemente fallecido Rob Reiner, que ya ha alcanzado el número 1 en 69 países: 'Gente que conocemos en vacaciones'

¿Qué es 'Gente que conocemos en vacaciones'?

'Gente que conocemos en vacaciones' es la adaptación de una exitosa novela de Emily Henry publicada en 2021 y que llegó a convertirse en todo un best seller -solamente en Estados Unidos vendió más de dos millones de copias-. Sony se hizo con sus derechos y Netflix no desaprovechó la oportunidad que tuvo para hacerse con ella.

La historia de 'Gente que conocemos en vacaciones' gira alrededor de Poppy y Alex, dos jóvenes que se conocen durante un desastroso viaje por carretera que acaban convirtiéndose en mejores amigos. Su relación sufrirá ciertos altibajos a lo largo de los años y actualmente parece rota, pero ella no desaprovecha la ocasión de reencontrarse cuando es invitada a la boda del hermano de él.

Por supuesto que 'Gente que conocemos en vacaciones' es una comedia romántica, algo que quizá espante a cierto sector del público. Es algo que nunca entenderé, porque lo importante es si es una buena o mala película. Y aquí el respaldo de la crítica lo tiene: 79% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes

¿Merece la pena 'Gente que conocemos en vacaciones'?

Confieso que no 'Gente que conocemos en vacaciones' es una película que iba a pasar por alto hasta que mi mujer, que había leído la novela, me dijo si me apetecía verla con ella. No es habitual que eso suceda, así que me animé y quedé contento con el resultado final. Aunque sí que tiene un problema importante: es demasiado larga.

La propia estructura de la película gira alrededor de ir saltando de forma más o menos constante entre el presente y el pasado para que lo que ya sucedió nos ayudé a entender mejor la situación actual de los protagonistas. Esto es algo que resulta incluso refrescante inicialmente, pero llega un punto en el que acaba siendo dar un poco vueltas sobre lo mismo.

Dicho esto, 'Gente que conocemos en vacaciones' es una comedia romántica por encima de la media habitual en este subgénero. Y buena culpa de ello la tienen Emily Bader y Tom Blyth ('Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes'), ya que encajan muy bien en sus respectivos personajes y además comparten ese química imprescindible para que al público realmente le importa algo si acaban o no juntos.

Bien pronto queda claro que 'Cuando Harry encontró a Sally' es uno de sus grandes referentes, pero si no os fiais de mí, quizá estas palabras de la autora de la novela en Tudum lo dejen todo más claro:

La protagonista femenina sería Harry; es un poco exagerada, por así decirlo, y un poco voluble y algo más cínica al principio. Luego, nuestro personaje Sally es el protagonista masculino, alguien un poco más meticuloso con sus gustos, pero también un verdadero romántico en el fondo que anhela un amor duradero, estable y hermoso.

Eso sí, 'Gente que conocemos en vacaciones' juega en una liga diferente a 'Cuando Harry encontró a Sally', pero es que la película protagonizada por Meg Ryan y Billy Crystal es una de las mejores comedias románticas de todos los tiempos. El nuevo éxito de Netflix se queda en una apreciable aportación a este subgénero, que tampoco es poco.

