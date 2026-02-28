La adaptación de 'God of War' de Amazon acaba de presentar su primera imagen oficial. Para mí, estos Kratos y Atreus parecen generados por IA

Poco a poco, la serie de 'God of War' va cogiendo forma. Por si no hubiesen tenido suficiente con el fandom de 'El señor de los anillos' vomitando bilis, la gente de Amazon Prime Video ha decidido exponerse frente a un colectivo aún más "delicado" —por así decirlo— como el de los aficionados a los videojuegos para adaptar la obra de Santa Monica Studio, y la primera imagen oficial de la producción, como era de esperar, está trayendo cola.

Empieza la fiesta

Ayer mismo estaba haciendo scroll tan tranquilamente por una de mis redes sociales habituales cuando me topé con una imagen de Kratos y Atreus —la pareja protagonista de los dos últimos juegos y de la traslación a la pequeña pantalla de los mismos— que decidí ignorar casi automáticamente al creer que estaba creada con IA generativa por algún fan. Nada más lejos de la realidad.

Resulta que la instantánea, que podéis ver sobre estas líneas, es material promocional de la 'God of War' de Amazon, y en ella puede verse a Ryan Hurst y Callum Vinson como el dios de la guerra y su churumbel respectivamente en una localización boscosa. Puede que sea la iluminación plana de estudio, el peculiar contraste o el tratamiento del color de la instantánea, pero el resultado es extrañísimo pese a dejar entrever un cuidado más que decente por la caracterización de los personajes.

La sinopsis del show, que contará con Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Teresa Palmer como Sif, Max Parker como Heimdall y Mandy Patinkin como Odín, y que adaptará las recuelas jugables de la franquicia publicadas en 2018 y 2022, reza tal que así:

Kratos y Atreos, padre e hijo, se embarcan en un viaje para tirar las cenizas de su esposa y madre, Faye. A través de sus aventuras, Kratos intenta enseñar a su hijo a ser un dios mejor, mientras Atreus intenta enseñar a su padre cómo ser un mejor humano.

'God of War', que tiene dos temporadas confirmadas en Amazon Prime Video, llegará a la plataforma de streaming en algún momento de 2027 aún pendiente de ser confirmado, y lo hará bajo el ala del showrunner Ronald D. Moore —'Outlander'—.

