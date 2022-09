El review bombing a 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' es un problema bochornoso, pero la solución de Amazon sólo es un parche con muy mala prensa

Aunque haya disfrutado mucho más de lo esperado sus espectaculares dos primeros episodios, no cabe duda de que 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' es una serie que dista mucho de ser perfecta. Por el momento, sus diferentes tramas no están lo suficientemente equilibradas en lo que respecta a ritmo, intensidad e interés, y está por ver si la épica mantendrá el tipo sin J.A. Bayona ocupando el asiento del director; pero, para algunos espectadores, los problemas parecen ir por otros derroteros.

Como no podría ser menos en esta sociedad que nos ha tocado vivir, ya no sólo el estreno, sino la campaña promocional de la superproducción de Amazon Prime Video ha estado rodeada por la polémica. Parte de ella —la más comprensible hasta cierto punto— ha derivado de los malabares que han tenido que hacer en la sala de escritura para sumergirse en la Tierra Media sin poseer todos los derechos sobre la obra de J.R.R. Tolkien; lo cual ha llevado a inconsistencias y licencias varias respecto al Legendarium.

Una puntuación para dominarlos a todos

No obstante, buena parte de la controversia, y no hay más que dar un paseo por foros, redes y secciones de comentarios para comprobarlo, ha estado centrada en el color de la piel de algunos de sus protagonistas —bienvenidos al siglo XXI— e, incluso, en un predominio de personajes femeninos fuertes entre el plantel protagonista; algo que ha ofendido al mismísimo Elon Musk, que ha hecho copy-paste de la frase más repetida en Twitter durante la última semana, rasgándose las vestiduras y afirmando que "Tolkien se está revolviendo en su tumba". El drama.

Bajo este panorama, y al igual que ha ocurrido con 'She-Hulk: Abogada Hulka', no era cuestión de si iba a ocurrir, sino de cuándo comenzaría el review bombing a 'Los anillos de poder'; una práctica consistente en poner puntuaciones negativas online a un producto o un servicio —incluso antes de su lanzamiento— no relacionadas a la calidad del mismo, sino a motivos sociopolíticos o culturales. Lo cual no quiere decir que todas las críticas a la serie sean por estos motivos, por supuesto.

Un paseo por Rotten Tomatoes permite ver una diferencia abismal entre el 84% de reseñas positivas por parte de la crítica y un 39% por parte de un público polarizado entre puntuaciones de una estrella y de cinco. En Metacritic, uno de los feudos favoritos de los review bombers, el caso es más flagrante, con una puntuación de 71/100 en lo que respecta a medios especializados —con 28 reseñas positivas y 9 "mixtas"— y una valoración de 1,9 sobre 10 por parte de los usuarios —con 145 reviews positivas, 34 "mixtas" y 875 negativas—.

Entre reseñas con las que podemos identificarnos más o menos y que hacen referencia a aspectos narrativos y formales del show —aunque después muchas se traduzcan en un cero—, encontramos perlas como "Una auténtica violación a Tolkien", "Sois gente patética intentando imponer sus propias abominaciones usando a Tolkien", "Un casting patético, cero emoción pero muchos actores negros/gordos/transgénero" o "¿Cuándo van a darse cuenta estos gilipollas de que LA MIERDA WOKE NO VENDE?". Pura poesía.

Dejando a un lado que este último usuario no ha debido leer que 'Los anillos de poder' se ha convertido en el mejor estreno de una serie de Prime Video en la historia de la plataforma con 25 millones de espectadores durante el primer día—y que probablemente necesite un antiácido—, un recorrido a las tres primeras páginas con opiniones de Metacritic evidencia sin lugar a dudas que el review bombing, en el caso que nos ocupa, es una realidad.

Controlar lo incontrolable

Por si todo esto fuese poco polémico, tenemos que incluir a la propia Amazon a la ecuación. Según ha contado una fuente a The Hollywood Reporter, la compañía. testigo de que la tónica descrita anteriormente había llegado a su plataforma de streaming, habría decidido bloquear las reviews de la serie durante 72 horas para asegurarse de que sólo pasasen la criba las legítimas. No obstante, el mismo informante aseguró más tarde que esta medida comenzó a ponerse en práctica este mismo verano con todas las producciones de Prime Video.

Pero aún queda otro elefante en la habitación al que dirigir nuestras miradas. No podemos olvidar que Amazon es la dueña de IMDb —probablemente, el agregador de cine y series de internet más importante— y en él tampoco nos libramos del review bombing, teniendo actualmente 'Los anillos de poder' un 6,8/10 en base a 108.00 valoraciones —ayer, sospechosamente, sólo había 74 de tónica positiva— de las cuales un 32,3% y un 24,5% son dieces y unos respectivamente; estando mejor evaluada por mujeres que por hombres.

¿Es el control del review bombing por parte de las plataformas y compañías un modo de acallar clamores populares o es una medida legítima para mantener a raya lo que, en el fondo, no dejan de ser discursos intolerantes más o menos disfrazados de análisis a un producto audiovisual? Cada uno tendrá su opinión al respecto, pero yo sólo tengo claras dos cosas.

La primera es que la solución de Amazon es un sólo un parche muy controvertido que, además de ineficaz —como hemos podido comprobar—, se traduce en una muy mala prensa ante las posibles interpretaciones de manipulación que se puede dar a la maniobra, y no sin poco fundamento. La segunda es que criticar a una producción por cuestiones estrictamente cinematográficas es mucho más sensato que hacerlo porque haya un elfo de raza negra en una serie de fantasía épica en pleno 2022.